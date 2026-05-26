Feijóo pone a Sevilla de "buen ejemplo" en política de vivienda protegida: "Debe extenderse al resto del país"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el centro, visita junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a su derecha, una promoción de viviendas de promoción oficial en Palmas Altas. - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto a Sevilla como un "buen ejemplo" en política de vivienda pública "no solo para el conjunto de Andalucía, sino de España". "El alcalde --José Luis Sanz (PP)-- se marcó en el inicio de su mandato construir 1.400 viviendas protegidas, después amplió a 2.200 y hoy acaba de señalar la cifra de 6.134 viviendas protegidas".

Así lo ha afirmado el líder de los 'populares' nacionales en una atención a medios en la capital andaluza, en la zona de expansión urbanística de Palmas Altas, donde han visitado una promoción finalizada con 218 viviendas protegidas. "Esto nos ha traído a Sevilla para felicitar a su Corporación municipal y también a la Junta de Andalucía".

"Lo ha dicho el alcalde: en ocho años --en alusión a la anterior etapa socialista en la Alcaldía-- solamente habían construido 83 viviendas. Creo que las buenas prácticas deben de extenderse al conjunto del territorio de la nación", ha afirmado Feijóo, quien ha instado al regidor hispalense que siga este modelo, que constata que "es posible construir vivienda protegida y vencer al problema de la vivienda que tiene en este momento España".

De su lado, el alcalde ha destacado la cifra de las 6.134 viviendas protegidas en la ciudad de Sevilla y los 40.000 empleos generados en el sector, entre directos e indirectos. Para ello, ha esgrimido la puesta en marcha de una serie de medidas, entre ellas, "la simplificación administrativa, el esfuerzo inversor que ha puesto encima de la mesa el Ayuntamiento: 400 millones, conjutamente con el Gobierno autonómico", la implantación de entidades urbanísticas certificadoras o convenios con colegios profesionales "para agilizar todos esos trámites".

Sanz ha valorado al respecto la creación de Sevilla Acelera, que trabaja en la eliminación de trámites urbanísticos, burocráticos y administrativos, "que tanto desesperan muchas veces al que está esperando una vivienda y, por supuesto, al que la construye, a los promotores".

Como ejemplo, Sanz ha puesto dos grandes proyectos de la ciudad que han pasado recientemente por esa oficina: "la importante inversión" que hizo la Junta de Andalucía en el estadio La Cartuja para acoger las finales de la Copa del Rey "y, seguramente, semifinales del próximo Mundial de fútbol de 2030". "Esa licencia de obra se dio en 20 días".

Asimismo, el acalde ha destacado la inversión de 30 millones de euros anunciada por el presidente de Cox para tener la sede corporativa en la ciudad, de tal manera que se rehabilitarán la nave 5 y los tinglados 7 y 8 del Puerto de Sevilla: "Esa licencia se ha dado en 15 días".

Por último, Sanz ha subrayado el hecho de que se "haya desbloqueado" suelos "paralizados" en la ciudad, "de forma que en el próximo periodo, 2027-2030, tendremos en Sevilla unas 30.000 viviendas nuevas previstas, de las cuales el 40% como mínimo será también vivienda protegida".

"Esto lo hemos hecho gracias a esa inversión municipal y al esfuerzo de la Junta de Andalucía, pese a un Gobierno de España que lo único que ha puesto encima de la mesa es una ley de vivienda intervencionista, que no aporta absolutamente nada, y pese a las mentiras de su presidente (Pedro Sánchez), que en un acto en Sevilla, en abril del 2023, anunció 183.000 nuevas viviendas protegidas en todo el país; de las que a Sevilla no ha llegado todavía ninguna".