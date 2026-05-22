La función carnavalera de Alcalá (Sevilla) con chirigotas ganadoras del COAC 2026 alcanza las 2.000 personas

Imagen de la actuación de la Comparsa 'El Patriota', en el Auditorio Riberas del Guadaíra. - AYTO. ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha cifrado en 2.000 personas, los asistentes a la doble función carnavalera celebrada en el municipio la noche del pasado jueves, en la que acturaron la Chirigota ganadora del COAC 2026, 'Ssshhh', de Antonio Álvarez 'El Bizcocho', y la comparsa finalista, 'El Patriota', en el Auditorio Riberas del Guadaíra.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, en el transcurso de la velada la presidenta de la Asociación de Carnaval, Dolores Moyano, ha entregado la Pluma de Oro a Antonio Álvarez, 'El Bizcocho' y a Pablo de la Prida, ante la presencia del delegado de Cultura del Ayuntamiento, Christopher Rivas, y otros miembros del Equipo de Gobierno Municipal, como la delegada de Medioambiente, Luisa Campos, de Juventud, Paula Fuster, y de Hábitat Urbano, David Delgado.

De esta manera, la Delegación de Cultura ha celebrado la "buena acogida del público". Asimismo, el responsable de Cultura, Christopher Rivas, ha valorado el trabajo logístico desarrollado para que el espectáculo se llevara a cabo y ha querido agradecer "la extraordinaria respuesta de la ciudadanía, después de que las entradas se hubieran agotado en 48 horas, así como la predisposición y colaboración de ambas agrupaciones".