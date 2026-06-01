El Gobierno pide "máxima colaboración y cautela" tras el adelanto del Plan Estatal contra Incendios Forestales

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, comparece ante la prensa para presentar el dispositivo de la Guardia Civil para la Romería del Rocío, en foto de archivo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha pedido a la ciudadanía "máxima colaboración y extremar la precaución" para proteger el entorno natural, evitando cualquier conducta de riesgo en los espacios forestales. "La implicación de toda la ciudadanía es vital para detectar a tiempo los focos y sobre todo para salvaguardar vidas".

Así lo ha asegurado en un audio remitido a los medios, en el advierte que la altas temperaturas que se están registrando durante estos días y "que, previsiblemente, nos acompañarán durante las próximas semanas, unidos a la alta carga de combustible forestal tras las lluvias del pasado invierno", han determinado el adelanto, desde el día 15 al día 1 de junio, de la activación del Plan Estatal de Lucha contra los Incendios Forestales.

No en vano, remarca el subdelegado del Gobierno, el mes de junio del pasado año uno de los más afectados por los siniestros forestales en la provincia de Sevilla, "por lo que se deben extremar las medidas de protección para evitar el riesgo".

En 2025, la provincia de Sevilla contabilizó 39 incendios forestales, con 220 personas desalojadas y un tercio de estos fuegos fue intencionado, lo que conllevó la detención e investigación de hasta siete personas.