La Guardia Civil recupera en Sevilla un tractor robado en Córdoba y una miniexcavadora oculta junto a la A-4

Los agentes de la Guardia Civil, junto a la maquinaria agrícola recuperada - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en Carmona ha desarrollado dos actuaciones independientes que han permitido la localización y recuperación de un tractor, robado en la provincia de Córdoba en 2022, y una máquina miniexcavadora, cuyo valor conjunto en el mercado supera los 74.000 euros.

En cuanto al tractor agrícola, los agentes verificaron que el vehículo figuraba como sustraído en la citada provincia. Por este motivo, se formalizó la investigación de una persona relacionada con la tenencia del mismo, valorado en unos 24.000 euros, informa en un comunicado.

De forma paralela, el equipo ROCA y el Área de Investigación de Carmona iniciaron otra investigación tras tener conocimiento de la sustracción de una maquinaria de construcción en las proximidades de la autovía A-4.

Durante la investigación los efectivos lograron localizar la miniexcavadora, valorada en más de 50.000 euros, "cuidadosamente oculta bajo una densa vegetación y al parecer dispuesta para su inminente traslado clandestino".

Ambas actuaciones han concluido con la recuperación de los bienes y su posterior entrega a los legítimos propietarios. Respecto a la localización de la maquinaria industrial, la investigación continúa abierta y no se descarta la práctica de detenciones en próximas fechas.