Investigado en Sevilla un ciberdelincuente que desvió una nómina de una empresa navarra con un falso correo corporativo

Un agente a las puertas de la sede del Incive - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado e investigado al presunto responsable de una estafa informática contra una empresa navarra mediante la modalidad conocida como 'Business Email Compromise' (BEC, por sus siglas en inglés), un tipo de fraude que explota la confianza depositada en las comunicaciones corporativas internas para desviar fondos de forma silenciosa e imperceptible.

La denuncia llegó a principios de este año a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. Una mercantil asentada en la provincia de Navarra alertaba de una transferencia fraudulenta vinculada al pago de la nómina de uno de sus trabajadores, informa en un comunicado.

Desde el primer momento, los agentes reconocieron el patrón: se trataba de un 'BEC', una de las modalidades de ciberestafa más sofisticadas y con mayor impacto económico en el entorno empresarial.

El golpe fue ejecutado con "precisión quirúrgica". El ciberdelincuente interceptó un correo electrónico en el que el empleado solicitaba que su próxima nómina fuera ingresada en una cuenta bancaria diferente a la habitual. A partir de ahí, suplantando su identidad, presionó al departamento financiero de la empresa alegando problemas técnicos y la urgencia de completar el cambio antes de que se emitiera la orden de pago.

Cuando la empresa, siguiendo sus protocolos, requirió un certificado de titularidad de la nueva cuenta, "el autor no dudó: remitió un documento falsificado que no levantó ninguna sospecha", de modo que la nómina fue transferida a la cuenta del estafador.

Días después, el trabajador contactó con su empresa al no haber recibido su salario. El empleado jamás había solicitado ningún cambio de cuenta, ni era titular del número bancario al que había ido a parar su retribución, con lo que la empresa había sido víctima de una estafa "meticulosamente orquestada".

El análisis de la trazabilidad del movimiento económico, el estudio de los datos vinculados a la cuenta receptora y el cotejo con antecedentes similares en las bases de datos policiales permitieron la plena identificación del presunto beneficiario del fraude. El investigado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial de Sevilla.