La Junta abierta a "sentarse" con la Diputación para "solucionar el problema" del IES Híspalis de Sevilla

Exterior del IES Híspalis de Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha asegurado este miércoles que está abierta a "sentarse" a negociar con la Diputación una "solución" para la situación del IES Híspalis de Sevilla.

"Cuando el presidente de la Diputación quiera nos sentamos y prorrogamos el convenio", ha afirmado la consejera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Si mañana se acuerda la prórroga del convenio no hay ningún problema, autorizamos esas unidades, se lo trasladaríamos a la familia y como el plazo de escolarización hasta el 31 de marzo no sería un problema", ha señalado Castillo que ha vuelto a señalar que la Diputación "es la propietaria del edificio".

En este sentido, se ha mostrado dispuesta a negociar la titularidad del inmueble y "establecer con los técnicos las condiciones de esa puesta a disposición, como ocurre normalmente cuando se hace un centro de secundaria".

"Este convenio ha sido pacífico en los últimos 30 años. Y entiendo que si el presidente de la Diputación lo necesita, pues estupendo, pero si nos lo deja, estupendo también. Pero vamos, yo soy partidaria de solucionar el problema corto y luego irnos a medio o a largo", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que la Junta de Andalucía "ha sido responsable" al "buscar plaza para el alumnado que no puede continuar en el centro".

Fuentes de la consejería confirmaban este lunes a Europa Press que el IES Llanes y el IES Pino Montano, ambos en Sevilla, acogerán a partir del próximo curso a los alumnos de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Cursos Formativos que inicialmente tenían previsto matricularse en el IES Híspalis, tras el cese progresivo de su actividad. Los estudiantes se repartirán entre ambos centros de manera equitativa, aproximadamente al 50 por ciento cada uno.

Por otro lado, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, defendía este martes que el complejo continúe "siendo un espacio de referencia", tanto para los vecinos de la zona como para los jóvenes universitarios de la provincia, "garantizando su utilidad social y educativa en el futuro".

Asimismo, el presidente de la Diputación ha solicitado una reunión urgente al presidente de la Junta de Andalucía para tratar esta cuestión y desbloquear la situación "a la mayor brevedad posible".

Fernández ha recordado que el mantenimiento y la gestión de los institutos de Educación Secundaria Obligatoria son competencia de la Administración autonómica. "No obstante, la Diputación ha venido asumiendo durante décadas obligaciones relativas al IES Híspalis que exceden su marco legal de actuación", añaden las mismas fuentes.

En esta línea, la institución provincial ha asegurado que "está dispuesta a proceder a la firma de la adenda anual que recoge el antiguo acuerdo suscrito entre ambas administraciones, siempre que, con carácter previo, se formalice un preacuerdo en el que queden expresamente resueltas las premisas anteriormente expuestas, garantizando así una transición ordenada y conforme a derecho".

La comunidad educativa y vecinos del barrio se han vuelto a manifestar este miércoles pidiendo la continuidad del centro educativo. La Plataforma en Defensa del Complejo Educativo de Pino Montano ha convocado una reunión este jueves a las 18,00 horas.

Desde la Plataforma se insiste en "la necesidad de un diálogo institucional serio, transparente y urgente que garantice la estabilidad del centro, la calidad educativa y el mantenimiento de un recurso fundamental para el barrio".