La Junta inicia el estudio de ofertas para construir la EDAR y la agrupación de vertidos de Montellano (Sevilla)

Archivo - Imagen de recurso de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en Andalucía. - EMACSA - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado del inicio del estudio de las ofertas presentadas al proceso de licitación de la construcción de la agrupación de vertidos y la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Montellano, en la provincia de Sevilla. En total, la Junta de Andalucía tiene previsto destinar a estas nuevas infraestructuras hidráulicas algo más de diez millones de euros.

Las obras, que tienen un plazo de ejecución estimado de 22 meses, beneficiarán a una población máxima de cerca de 10.000 personas. Entre otras actuaciones, el proyecto contempla la puesta en servicio de alrededor de 3,5 kilómetros de colectores y dotar a la localidad sevillana de una EDAR donde se traten los vertidos de sus habitantes.

En concreto, la depuradora que se construirá en Montellano tendrá capacidad para tratar hasta 2.700 metros cúbicos de aguas residuales al día. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la situación hidrológica de Andalucía, cuyos embalses se encuentran al 87,52% de su capacidad total de almacenamiento (11.924 hm3 ) al contar con 10.436 hm3 de agua. En comparación con la semana anterior, los recursos hídricos de Andalucía se han reducido en 24 hm3 (-0,2%).

Sin embargo, se observa una subida de 3.104 hm3 respecto a la misma fecha de 2025 y un incremento de 4.244 hm3 al comparar el dato actual con media de los últimos diez años. Analizando el agua embalsada en cada una de las diversas demarcaciones hidrográficas del territorio andaluz, el informe de la Junta de Andalucía señala que se ha producido un descenso de 14 hm3 (-0,17%) en la del Guadalquivir.

Esta cuenca cuenta ahora con 7.041 hm3 que representan el 87,62% de su capacidad y suponen almacenar 2.126 hm3 más de agua que en la misma semana del año pasado. Además, la cantidad de recursos hídricos acumulados ahora superan el promedio de la década en 3.009 hm3 .