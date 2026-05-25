Manuel de Angustias, La Húngara y la Chirigota del Bizcocho, en la caseta municipal de la Feria de Alcalá (Sevilla)

Una de las actuaciones en la caseta municipal de la Feria de Alcalá. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tiene preparadas las actuaciones que llenarán el escenario de la caseta municipal en la próxima Feria 2026, entre el 4 y el 7 de junio. Abrirá el escenario Manuel de Angustias en concierto el miércoles, al que seguirá 'Jerez en estado puro' el jueves; La Húngara, el viernes; Juanlu Montoya, el sábado, y la Chirigota del Bizcocho 'Ssssshhh', y todas ellas, de forma gratuita con entrada libre hasta completar aforo.

En una nota de prensa del Consistorio, la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, ha explicado que la programación cumple el doble objetivo de propiciar, dentro del ámbito de las tradiciones locales, actuaciones de artistas conocidos de forma accesible y gratuita para la población, pero especialmente destinar el gran peso de las actuaciones a apoyar el talento local en el campo de la canción, el baile, o el humor.

Entre éstas, se disfrutará de 'Pasión Andaluza' del músico y director José Miguel Álvarez, el humor de Jorge 'El Perrichi' y de Jesús Piña, de los grupos D'Dulce, RQR y Retama, o de las academias de las Hermanas Villaú y Conchi Ávila, entre otras intervenciones.

Estas actuaciones se suman eventos que se han ido desarrollando en esta preferia, como el concierto flamenco de María Toledo el pasado 30 de abril, que dio el 'pistoletazo de salida' junto a la presentación del cartel, obra de César Pecellín, y del pregonero, Jaime Otero. A ello siguieron los 'conciertos estrella' de la preferia, también gratuitos, que ya han traído a la localidad a Pastora Soler, "con gran éxito de convocatoria", o a Alba Dreid y Party Revive, en el 'Concierto Joven Pisando Albero'.

El viernes 29 de mayo se celebrará el Pregón de Feria, a las 21 horas en la caseta municipal, y, a continuación, se podrá disfrutar del concierto 'Tributo al Lebrijano'. El domingo 31 de mayo, para cerrar los conciertos, se ha preparado la jornada 'Alcalá canta por Sevillanas' a partir de las 13,00 horas con un homenaje al histórico grupo alcalareño Retama por su 50 aniversario: posteriormente, actuación de Paco Candela.

Ambas citas tienen acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

El mismo día y durante las actuaciones se celebrará la final del segundo concurso nacional de Sevillanas.