Muere un hombre golpeado por un caballo mientras cuidaba de animales en una hacienda de La Rinconada (Sevilla)

Archivo - Un coche de caballos en Sevilla. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha fallecido en la mañana de este jueves, 25 de junio, en La Rinconada (Sevilla) tras ser golpeado por un caballo en una hacienda de la localidad mientras trabajaba al cuidado de los animales.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se ha recibido un aviso sobre las 8,20 horas, en el que un ciudadano pedía ayuda porque un caballo había golpeado a un hombre.

La víctima trabajaba en el cuidado de los animales cuando se ha bajado del coche de caballos, uno de ellos se ha desbocado y ha arrollado al varón, que ha quedado atrapado.

Varias personas en el lugar han conseguido sacarlo, incluso le han prestado los primeros auxilios, pero finalmente ha perdido la vida.

En el momento de los hechos se daba aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil. Posteriormente, se informaba también al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección de Trabajo.