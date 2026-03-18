La Orquesta Sinfónica Conjunta de Sevilla presenta "grandes obras del repertorio clásico" con "nuevos lenguajes"

Músicos de la Orquesta Sinfónica Conjunta. - US

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) organiza el viernes, 20 de marzo, un nuevo concierto de la temporada 2025-2026 de la Orquesta Sinfónica Conjunta (OSC), bajo el título 'El esplendor oculto', una propuesta que invita a "redescubrir grandes obras" del repertorio clásico "desde una mirada renovada".

El concierto tendrá lugar a las 20,00 horas en el auditorio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, en la Isla de la Cartuja, y contará con la dirección de Juan García Rodríguez y la participación de la violinista solista María Merello, informa en un comunicado.

El programa se articula en torno a tres grandes nombres de la música clásica: Johann Sebastian Bach --reinterpretado por Anton Webern--, Sergei Prokofiev y Johannes Brahms. La selección busca mostrar cómo la tradición musical puede transformarse y adquirir nuevos significados a través del tiempo.

Entre las piezas destacadas se encuentran la Fuga (Ricercata) a seis voces de la 'Ofrenda musical', la 'Sinfonía número 2 en Re mayor' de Brahms y el 'Concierto para violín número 2 en Sol menor' de Prokofiev, una obra que combina lirismo y modernidad.

Según la organización, el hilo conductor del concierto reside en revelar "un esplendor oculto en la tradición", mostrando cómo compositores de distintas épocas reinterpretan el legado musical para "crear nuevos lenguajes sonoros".

Las entradas tienen un precio de cinco euros y pueden adquirirse tanto en la plataforma online del Cicus como en sus instalaciones.