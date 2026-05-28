El PP rechaza la moción de Vox sobre "prioridad nacional" durante un bronco debate en el Ayuntamiento de Sevilla

Archivo - La concejal de Vox en Sevilla, Cristina Peláez, pasa junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado de Hacienda, Juan Bueno, durante una sesión plenaria en el Salón Colón, en una foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado la moción sobre "prioridad nacional" que Vox ha presentado en el Pleno ordinario de este jueves, 28 de mayo, marcado en este punto del orden del día por un bronco debate entre las formaciones de izquierdas y el grupo proponente. El PP, por medio de su portavoz y delegado de Hacienda, Juan Bueno, se ha limitado a decir que, si bien "hay temas en los que pueden estar de acuerdo, el enfoque es diferente: nuestra prioridad es la Constitución Española".

Vox defendía en su moción establecer el citado concepto en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda de la Administración local. La propuesta instaba a la Junta de Andalucía a que, "salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia", implementara medidas necesarias para "impedir que los migrantes ilegales puedan hacer uso de del sistema sanitario, garantizando así su sostenibilidad", tal como remarcaba su portavoz, Cristina Peláez.

El voto en contra del Gobierno local, que preside José Luis Sanz (PP), se produce en la antesala de los contactos que tanto el Partido Popular de Andalucía como Vox tienen previsto mantener en los próximos días de cara a alcanzar algún acuerdo que posibilite los votos necesarios para la investidura de Juanma Moreno como presidente andaluz, dado que en los comicios del 17 de mayo el PP-A se quedó a dos parlamentarios de la mayoría absoluta.

Tanto el PSOE como la coalición de Con Podemos-IU han criticado con dureza la propuesta de Vox, que han calificado de "xenófoba", al tiempo que han afeado al equipo de gobierno que haya permitido que se debatiera en el Pleno "cuando se trata de una moción anticonstitucional, plagada de barabaridades", tal como ha aseguraba la concejal socialista Encarnación Aguilar. "Espero que no sea una moneda de cambio a cuenta del plan de ajuste (financiero) después de que les hayan retirado el apoyo". Además, criticaba la ausencia del alcalde durante el debate de la misma.

De su lado, la portavoz adjunta de la coalición de izquierda, Susana Hornillo, incidía en el hecho de que la moción "no tiene que ver con Sevilla, sino con un mensaje desde Madrid --en clara alusión al líder nacional de Vox, Santiago Abascal-- para traerla ahora que están intentado condicionar las negociaciones del PP-A".

Hornillo, que era llamada al orden por el presidente del Pleno, Manuel Alés, "por decir que la moción era xenófoba", aprovechaba ese momento para advertir que "ni siquiera debería haber sido aceptada e incluida en el orden del día" y animaba al PP, antes de la votación, a votar en contra "para no blanquear a Vox".

Por su parte, Peláez afirmaba que "no puede ser que quienes han contruibuido al sistema (público) durante décadas sean tratados de igual forma que quien se acaba de incorporar". "Confrontación es romper la cohesión social con políticas migratorias irresponsables. Esta propuesta no va contra los que vienen legalmente a trabajar en España".

Al respecto, en la moción se instaba al Ejecutivo a que derogue el Real Decreto por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria "con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, encontrándose en España, no tengan su residencia legal en el territorio español".

Asimismo, la moción de Vox pedía compartir la información del Padrón Municipal, respecto de los registros de personas extranjeras extracomunitarias cuya identificación se haya formalizado con la presentación del pasaporte, al carecer de permiso de residencia y del correspondiente Número de Identificación de Extranjero, "al objeto de que se proceda al inicio del procedimiento de devolución de extranjeros en situación irregular".