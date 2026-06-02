El presidente de la diputación de Sevilla expresa su tristeza ante el fallecimiento de Gómez Villamandos

Archivo - Imagen del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto al consejero de Universidades, José Carlos Gómez VIllamandos - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández ha expresado su tristeza ante el fallecimiento del actual consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación en funciones, José Carlos Gómez Villamandos.

A través de la red social X, Fernández ha difundido un mensaje en el que ha afirmado que recibe la noticia "con tristeza" y ha trasladado su más sentido pésame "a su familia, amigos, compañeros y a toda la comunidad universitaria".

Gómez Villamandos ha fallecido este martes, 2 de junio, en Córdoba a los 63 años de edad víctima de una enfermedad que padecía, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz.