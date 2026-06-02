La primera jornada de la PAU en Sevilla se desarrolla "sin incidencias": "Los detectores han funcionado muy bien"

1092341.1.260.149.20260602140549 Estudiantes acceden a una de las aulas habilitadas para los exámenes en esta primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 14.000 alumnos se examinan este martes, 2 de junio, de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad (PAU) en la Universidad de Sevilla (US) y en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), de los que 12.267 lo hacen en los diferentes campus de la primera de ellas. Este año, el uso de detectores de radiofrecuencia constituye una de las principales novedades, y en este sentido, "no ha habido incidencias destacables".

Así lo corrobora la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria de la US, Carmen Gallardo, en declaraciones a los medios, quien se ha referido al protocolo conjunto de las Universidades Públicas de Andalucía con el fin de detectar dispositivos electrónicos no autorizados durante la realización de las pruebas.

Al respecto, cada sede de la US cuenta con dos detectores y desde la mañana de este martes se han desarrollado barridos selectivos con detectores en diferentes momentos de la PAU para detectar el uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante la prueba.

"Algo me han contado de una joven que le pitaba y tenía los pendientes muy grandes. No tenía por qué ser nada, pero, bueno, le hemos pedido que se los quite, que los metiera en la mochila y ya está", señala la vicerrectora.

La PAU tiene una normativa "desde hace muchos años" que dice explícitamente que no se puede usar ningún dispositivo electrónico ni llevar los relojes, ni llevar pinganillos, ni los bolígrafos digitales. "Las calculadoras están súper vigiladas", remarca. "Como en algunas asignaturas se permite calculadora, pues los responsables del aula en ese momento, si ven algo raro, le hacen una foto; por previsión, se le deja al estudiante seguir, pero luego miramos exactamente qué tipo es".

DISTRIBUCIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS DE LA US

Del total de sedes, 15 están ubicadas en la ciudad y nueve están distribuidas por el resto de la provincia para evitar desplazamientos del alumnado. De entre las sedes de Sevilla, una está destinada especialmente para acoger al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, en la que en esta convocatoria realizan las pruebas un total de 440 estudiantes (+15%).

Las sedes de Sevilla capital están ubicadas en Centros universitarios de los distintos Campus de la US. Así, en Reina Mercedes hay seis sedes, dos en la ETS de Ingeniería Informática y una en cada uno de los siguientes centros: Facultad de Matemáticas, Facultad de Biología, ETS de Ingeniería de Edificación y ETS de Arquitectura.

En el Campus Central se ubican dos sedes: una en la Facultad de Filología y otra en la Facultad de Geografía e Historia. En el Campus de Ramón y Cajal / Pirotecnia, hay cuatro sedes: dos ubicadas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y una en cada uno de las siguientes Centros: Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de Ciencias del Trabajo.

En el Campus Cartuja se ubica una sede en la ETS de Ingeniería y en el Campus Macarena una en la Facultad de Medicina y, por último, una sede en ETSI Agronómica.

Las sedes comarcales están ubicadas en Marchena (IES Isidro de Arcenegui y Carmona), Carmona (IES Maese Rodrigo), Cazalla de la Sierra (IES El Carmen), Écija (IES Luis Vélez de Guevara), Lebrija (IES Virgen del Castillo), Lora del Río (IES Axati), Los Palacios y Villafranca (IES Al-Mudeyne), en Osuna, en su Centro Universitario y, en Espartinas (IES Lauretum).

EXÁMENES DE LA PRIMERA JORNADA

En cuanto a los exámenes, la vicerrectora recuera que no es posible hacer un examen único a nivel nacional "porque no es único el Bachillerato en todas las comunidades autónomas. Desde sevilla ha ido este año a cádiz un trailer para traer todas las cajas selladas para la recogida de los exámenes, y cuando llegan, tenemos un búnker que tiene alarma, guardia de seguridad en la puerta, y sólo accede el personal autorizado".

La mañana ha comenzado con el examen de Lengua Española y Literatura II. Un texto periodístico de Manuel Vicent, un poema de Luis Cernuda o el teatro español del siglo XX han sido algunas de las cuestiones a las que han tenido que responder. La segunda sesión del día ha sido para los exámenes de Historia de España, que ha incluido un texto de la Constitución de 1845 o un discurso de Franco ante las Cortes; o Historia de la Filosofía, con textos de Nietzsche y Locke. Y el último examen de la mañana ha sido el de Lengua Extranjera.