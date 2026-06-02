El PSOE critica la "chapuza" del alcalde de Sevilla con los huertos escolares del CEIP Juan Ramón Jiménez

Estado del CEIP Juan Ramón Jiménez de la barriada del Carmen, en Triana - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado la "chapuza" del Gobierno Local de José Luis Sanz con los huertos escolares en el CEIP Juan Ramón Jiménez, en la barriada trianera del Carmen, actividad que ha acabado antes de lo que estipulaba el contrato y donde las familias han tenido que asumir el coste de los materiales durante gran parte del curso.

Así lo asegura la formación en una nota de prensa en la que destaca que los niños y sus familias están "abandonados". En este sentido, la concejala socialista Encarnación Aguilar, que se ha reunido con representantes del AMPA del centro escolar para conocer de primera mano sus necesidades, ha recordado que dichos huertos tenían un contrato de participación ciudadana de más de 17 meses, pero "la actividad solo se ha desarrollado 12 meses".

A esto se le añade, en opinión de la edil, la "escasa financiación" del programa. Tal como denuncia el AMPA del colegio, según se recoge en la nota de prensa, "el Ayuntamiento no ha pagado los materiales necesarios para el desarrollo de los huertos, pese a que era una de las obligaciones del contrato puesto en marcha".

"De hecho, según insisten, la actividad solo ha sido posible porque el mismo AMPA del Juan Ramón Jiménez ha asumido los costes. Todo ello se le suma al abandono de varias de las instalaciones y zonas comunes del colegio", tal como apunta la concejala socialista, que abunda al respecto acerca de la falta de desbroce, la ausencia de mantenimiento y la mala planificación de la sombra en el parque infantil, "a pesar de que fue recientemente renovado".

En opinión de Aguilar, "eso demuestra que a Sanz le encanta hacerse fotos, pero muy poco le importan las familias y los niños. Es la realidad tras los anuncios a bombo y platillo. Es su estilo, no hay planificación ni gestión y los sevillanos pagan las consecuencias", ha zanjado la concejal del PSOE.