Semana Santa de Sevilla 2026: cambios en los recorridos de vuelta de tres hermandades del Lunes Santo

Archivo - El paso de Jesús Cautivo y Rescatado de la hermandad del Polígono de San Pablo, por la calle Luis Montoto camino a la Catedral, en foto de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Lunes Santo de este 2026 deparará cambios en los itinerarios de tres hermandades de la nómina de la jornada: El Cautivo de San Pablo, La Redención y San Gonzalo, que en todos los casos están relacionados con los recorridos de vuelta a sus respectivos templos.

La corporación con sede en la parroquia de San Ignacio de Loyola, en el Polígono de San Pablo, tomará a la vuelta por Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré y Plaza de San Pedro con idea de evitar las obras de la calle Imagen. Una actuación urbanística relacionada con la llegada a la Plaza del Duque, desde Santa Justa, del Bus de Tránsito Rápido (tranvibús).

Además, la cofradía del Cautivo y la Virgen del Rosario, al llegar a Ponce de León seguirá por Padre Jerónimo de Córdoba, Jáuregui, Puñonrostro y Valle, para alcanzar en ese punto el Santuario de la hermandad de Los Gitanos. A partir de la avenida María Auxiliadora sigue por José Laguillo y la calle Pérez Hervás hasta llegar a la calle Venecia. En cuanto a los horarios, San Pablo adelanta su salida a las 11,15 horas y su entrada a las 1,35 horas.

La Redención ha decidido este año, en lo que a su recorrido de regreso se refiere, que desde San Leandro tomará por Cardenal Cervantes para llegar a Santiago. La entrada prevista está fijada a las 23,15 horas. Además, la cofradía del Beso de Judas y la Virgen del Rocío accederá al inicio de la carrera oficial desde Javier Lasso de la Vega, por Aponte, Jesús del Gran Poder y el lateral oeste de la Plaza del Duque para ganar espacio para su cortejo, que sigue incrementando de forma considerable la presencia de nazarenos entre sus filas.

Por último, San Gonzalo, una vez que salga de la Catedral, rodeará la Plaza del Triunfo y continuará por Joaquín Romero Murube --el lado más próximo a la muralla del Alcázar--, Santo Tomás, Santander, Tomás de Ibarra y Almirantazgo antes de alcanzar el Arco del Postigo, con lo que alarga también su recorrido.

ITINERARIOS DE TODAS LAS HERMANDADES

La hermandad de Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del Rosario pondrá su cofradía en la calle a las 11,15 horas. Desde la avenida Pedro Romero tomará por Doctor Laffón Soto, avenida de la Soleá, Sinaí, Luis Montoto, Puerta de Carmona, Plaza de Pilatos, Águilas, Alfalfa, Jesús de las Tres Caídas, Álvarez Quintero, Plaza de San Francisco y Tetuán. La venia en Campana está fijada a las 16,15 horas. Desde Alemanes, cogerá por Álvarez Quintero, la Cuesta del Rosario, Alfalfa, Odreros, Boteros, Plaza de San Pedro, María Auxiliadora, José Laguillo, Samaniego, puente sobre la vía del tren, Kansas City, avenida de El Greco, y de nuevo Pedro Romero. La entrada del palio será a las 1,35 horas.

La Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas y María Santísima del Rocío abre las puertas de la iglesia de Santiago a las 14,45 horas. Desde Juan de Mesa, Almirante Apodaca, Plaza de San Pedro e Imagen, llegará a Laraña, Orfila y Javier Lasso de la Vega. Su comienzo de la carrera oficial está previsto a las 16,59 horas. Tras salir por la Puerta de Palos, se encaminará por Cardenal Carlos Amigo, Argote de Molina, Placentines, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Sales y Ferré, Alhóndiga, Plaza de San Leandro, Cardenal Cervantes y Santiago. El palio llegará a la Plaza de Jesús de la Redención a las 23,15 horas.

La cofradía del Cautivo de Santa Genoveva sale a las 12,25 horas de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes. El recorrido parte desde Romero de Torres, Almirante Topete, Felipe II, Río de la Plata, Brasil, parque de María Luisa, Palos de la Frontera, Puerta de Jerez, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Castelar, Gamazo, Barcelona y Plaza Nueva. La cruz de guía estará en el palquillo de la Campana a las 17,46 horas. Su regreso lo hará por la Plaza del Triunfo, Miguel Mañara, San Fernando, cancela principal del Rectorado, lonja de la Universidad, cancela puerta antigua Facultad de Derecho, avenida de El Cid, Felipe II, Bogotá, Pedro Salinas, avenida de Los Teatinos y Romero de Torres, al filo de las 2,10 horas del Martes Santo.

La Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Caridad en su traslado al Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta sale a las 18,10 horas de la parroquia de San Andrés y toma por García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder y Plaza del Duque de la Victoria (lado oeste). Su venia está fijada a las 18,47 horas. Tras salir de la Catedral discurre por Alemanes, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Plaza del Salvador, Cuna y Daoiz. A las 22,20 horas entra el último nazareno del cortejo.

La hermandad de San Gonzalo comienza su estación de penitencia a las 15,00 horas. Desde Bienvenido Puelles Oliver, Dolores León, y la avenida de Coria, alcanzará San Jacinto, el Altozano, y el puente de Isabel II. Por Reyes Católicos se dirigirá a la Plaza de la Magdalena, Rioja y Velázquez, y comenzará la carrera oficial, si no hay retraso en la jornada, a las 19,19 horas. La salida la realiza por la Plaza del Triunfo, Joaquín Romero Murube, Santo Tomás, Santander y Tomás de Ibarra. El Arco del Postigo, Dos de Mayo, y Adriano son las calles por las que se acercará de nuevo al Puente de Triana, dejando atrás Pastor y Landero y Reyes Católicos. De nuevo discurrieá por San Jacinto y la avenida de Coria en dirección a su templo. El palio de la Virgen de la Salud entrará a las 3,00 horas.

VERA-CRUZ, LAS PENAS, LAS AGUAS Y EL MUSEO

La Hermandad de la Santísima Vera+Cruz, Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Tristezas de María Santísima sale de su Capilla del Dulce Nombre de Jesús a las 19,35 horas. Antes de llegar a la Campana (20,25 horas), irá por Virgen de los Buenos Libros, Teniente Borges, Plaza de La Concordia, y Duque de la Victoria (lado este). Una vez que abandone la Catedral, tomará Placentines, Francos, Villegas, Plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Aponte, Las Cortes, Plaza de la Gavidia, Baños y calle Jesús de la Vera-Cruz. El palio entrará a la una de la madrugada.

En cuanto a la Hermandad de Jesús de las Penas y la Virgen de los Dolores, abrirá las puertas de San Vicente a las 20,00 horas. Por Cardenal Cisneros, San Vicente y Alfonso XII, llegará a la Campana (21,06 horas). A la vuelta discurrirá por Placentines, Francos, Villegas, Plaza del Salvador, Sagasta, Jovellanos, Campana (de nuevo), Plaza del Duque, Alfonso XII, Santa Vicenta María, Virgen de los Buenos Libros y Cardenal Cisneros. El palio regresará a su templo a las 1,55 horas.

La penúltima hermandad del día es la del Cristo de las Aguas y la Virgen de Guadalupe, que pone su cruz de guía en la pequeña Capilla de Nuestra Señora del Rosario (calle Dos de Mayo) a las 18,15 horas. En su recorrido de ida pasará por Arfe, Castelar, Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza, San Pablo, Rioja y O'Donnell. La venía la tiene a las 21,38 horas. Por la Plaza del Triunfo (la parte más próxima al Alcázar) y Adolfo Rodríguez Jurado, desembocará en Indalecio Prieto, y por Tomás de Ibarra alcanzará el Arco del Postigo. El palio entra a las 1,20 horas.

Por último, la Hermandad Sacramental del Cristo de la Expiración y María Santísima de las Aguas, sale de la capilla del Museo (anexa al Bellas Artes) a las 20,40 horas, y hora media después llega a la Campana por Alfonso XII. La vuelta la efectúa por Alemanes, García de Vinuesa, Puerta del Arenal, Castelar, plaza de Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza, Gravina, Pedro del Toro y Bailén, para adentrarse desde allí a la Plaza del Museo. El último palio del Lunes Santo en pasar por la carrera oficial entra a las 3,15 horas.