Semana Santa de Sevilla 2026: modificaciones leves de horario o recorrido en tres hermandades del Viernes Santo

Archivo - El Nazareno de La O avanza entre capirotes de raso morado en la Semana Santa del pasado año. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Viernes Santo (tarde) --lo mismo que ocurrirá el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección-- no experimenta cambios significativos en cuanto a orden de paso, salida desde otros templos y modificaciones horarias o de recorrido.

De este modo, del Viernes Santo solo destaca el retraso en la salida (15 minutos) de la hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Mayor Dolor (La Carretería). La salida, por tanto, está fijada a las 16,40 horas.

La cofradía del Cristo de la Expiración (El Cachorro) también cambia su horario de salida; en este caso la adelanta en 10 minutos, efectuándola a las 15,35 horas, mientras que la hermandad de Montserrat sí mantiene su horario pero cambia el itinerario de ida a la Catedral, al transcurrir por Cristo del Calvario, San Pablo, Murillo, Plaza de la Magdalena (lado del Hotel Radisson Colección) y Rioja.

ITINERARIOS COMPLETOS

La Carretería (capilla de La Carretería)

Salida del templo: 16,40 horas

Venia en la Campana: 18,20 horas

Entrada del palio: 22,15 horas

Calle Real de la Carretería (antigua Varflora), Toneleros, Antonia Díaz, Arfe, Castelar, Gamazo, Plaza Nueva, Tetuán, carrera oficial, Plaza del Triunfo (por el lado próximo a la Casa de la Provincia), Santo Tomás, Adolfo Rodríguez Jurado, Santander, Temprado, Dos de Mayo, Rodo y calle Real de la Carretería.

La Soledad (convento de San Buenaventura)

Salida del templo: 17,50 horas

Venia en la Campana: 18,50 horas

Entrada del paso: 22,45 horas

Carlos Cañal, Zaragoza, Plaza Nueva, Velázquez, carrera oficial, Plaza del Triunfo (lado de la Catedral), Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Doña Guiomar, Zaragoza y Carlos Cañal.

El Cachorro (Basílica del Cristo de la Expiración)

Salida del templo: 15,35 horas

Venia en la Campana: 19,09 horas

Entrada del palio: 2,35 horas

Castilla, Callao, San Jorge, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Plaza de la Magdalena, O'Donnell, carrera oficial, Plaza del Triunfo, Almirantazgo, Arco del Postigo, Pastor y Landero, Reyes Católicos, y desde este punto, el mismo recorrido que a la ida.

La O (parroquia de La O)

Salida del templo: 18,00 horas

Venia en la Campana: 20,27 horas

Entrada del palio: 2,45 horas

Castilla, Callao, San Jorge, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Tetuán, carrera oficial, Plaza del Tirunfo, Santo Tomás, Santander, Temprado, Rodo, Real de la Carretería, Toneleros y Reyes Católicos; el resto, igual que de ida a la Catedral.

Tres Caídas (parroquia de San Isidoro)

Salida del templo: 19,40 horas

Venia en la Campana: 21,08 horas

Entrada del palio: 0,15 horas

Luchana, Cuesta del Rosario, Villegas, Salvador, Cuna, Tarifa, Plaza del Duque, carrera oficial, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario y Luchana.

Montserrat (capilla de Montserrat)

Salida del templo: 20,30 horas

Venia en la Campana: 21,42 horas

Entrada del palio: 2,30 horas

San Pablo, Murillo, Plaza de la Magdalena (lado del Hotel Radisson Collection), Velázquez, O'Donnell, carrera oficial, Plaza del Triunfo, Almirantazgo, Arco del Postigo, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza, San Pablo y Cristo del Calvario.

La Mortaja (exconvento de la Paz)

Salida del templo: 20,00 horas

Venia en la Campana: 22,16 horas

Entrada del palio: 2,00 horas

Bustos Tavera, Dueñas, Feria, Castellar, Alberto Lista, Saavedra, San Andrés, García Tasara, Amor de Dios, San Miguel, Trajano, Plaza del Duque (lado este), Alemanes, Cuesta del Rosario, Plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel y Bustos Tavera.