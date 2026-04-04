Semana Santa de Sevilla 2026: Sábado Santo y Domingo de Resurrección con recorridos y horarios inalterables

Archivo - Detalle del paso alegórico del Triunfo de la Santa Cruz, conocido como 'La Canina', de la hermandad del Santo Entierro, en foto de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sábado Santo y el Domingo de Resurrección permanecen inalterables en sus nóminas en lo que a orden de paso y horarios se refiere, al contrario de lo que viene siendo habitual en muchas de las jornadas precedentes, de modo que el público habitual en estos días no tendrá que echar mano del programa con los recorridos. El sábado serán cinco las cofradías que procesionen a la Catedral --El Sol, Servitas, Trinidad, Santo Entierro y Soledad-- y el domingo, hará estación la cofradía lasaliana con sede canónica en la Parroquia de Santa Marina, frente al colegio de La Salle.

ITINERARIOS COMPLETOS

El Sol (parroquia San Diego de Alcalá)

Salida del templo: 12,45 horas

Venia en la Campana: 17,15 horas

Entrada del palio: 22,55 horas

Calle Virgen del Sol, avenida de Ramón y Cajal y Enramadilla (en ambos casos por el carril izquierdo), avenida de Carlos V, Jardines de Murillo, Cano y Cueto, Santa María la Blanca, plaza Ramón Ybarra, Muñoz y Pabón, Alfalda, Salvador, Tetuán, carrera oficial, plaza del Triunfo, plaza de la Contratación, San Fernando, Carlos V, Enramadilla y Avión Cuatro Vientos.

Los Servitas (capilla Nuestra Señora de los Dolores)

Salida del templo: 15,15 horas

Venia en la Campana: 17,36 horas

Entrada del palio: 22,40 horas

Calle Siete Dolores de Nuestra Señora, Plaza de San Marcos, Bustos Tavera, Doña María Coronel, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz, Encarnación (puerta oeste del mercado), Laraña, Orfila, Trajano, plaza del Duque (lado este), carrera oficial, Puerta de Palos de la Catedral, Alemanes, Francos, Odreros, Salés y Ferré, Bustos Tavera, Plaza de San Marcos, Vergara y Plaza de Santa Isabel.

La Trinidad (Basílica de María Auxiliadora)

Salida del templo: 15,05 horas

Venia en la Campana: 18,08 horas

Entrada del palio: 1,30 horas

Compás de la Basílica, avenida María Auxiliadora, Valle, Puñonrostro, Jáuregui, plaza Ponce de León, Juan de Mesa, Imagen, Encarnación, Laraña, Javier Lasso de la Vega, carrera oficial, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Plaza de San Ildefonso, Zamudio, Juan de Mesa, Escuelas Pías, Jáuregui, Puñonrostro, Valle, Verónica, y Madre Isabel de la Trinidad.

Santo Entierro (convento de San Gregorio)

Salida del templo: 18,45 horas

Venia en la Campana: 19,03 horas

Entrada del paso del Duelo: 23,00 horas

Alfonso XII, Plaza del Duque, Campana, carrera oficial, Alemanes, Hernando Colón, Plaza Nueva (andén del Ayuntamiento), Tetuán, Velázquez, O'Donnell, Campana y Alfonso XII.

La Soledad (Parroquia de San Lorenzo)

Salida del templo: 18,50 horas

Venia en la Campana: 19,43 horas

Entrada del paso: 0,20 horas

Parroquia de San Lorenzo, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder, San Miguel, Trajano y Plaza del Duque de la Victoria (lado este), carrera oficial, Alemanes, Argote de Molina, Placentines, Francos, Salvador, Orfila, Aponte, Jesús del Gran Poder, Las Cortes, Plaza de La Concordia, La Gavidia, Cardenal Spínola y Plaza de San Lorenzo.

HERMANDAD DE LA RESURRECCIÓN

El Resucitado (Parroquia de Santa Marina)

Salida del templo: 8,15 horas

Venia en la Campana: 10,55 horas

Entrada del palio: 16,30 horas

San Luis, Relator, Alameda de Hércules (carril de emergencia), Trajano, Conde de Barajas y Jesús del Gran Poder, Plaza del Duque (lado este), carrera oficial, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos (lado oeste), Doña María Coronel, Bustos Tavera, Plaza de San Marcos, San Luis y Plaza del Señor de la Resurrección.