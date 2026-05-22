SEO/BirdLife avisa de la destrucción de nidos de vencejos y de avión común en Herrera y Dos Hermanas (Sevilla)

Un ejemplar de avión común en un nido, como imagen de recurso. - SEO/BIRDLIFE

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha avisado este viernes, Día de la Diversidad Biológica, de la destrucción de nidos de vencejos y aviones en las localidades sevillanas de Herrera y Dos Hermanas. En este sentido, la organización ha denunciado ante la Junta de Andalucía dos actuaciones recientes detectadas en la provincia que afectan directamente a aves protegidas.

Concretamente, se trata de la destrucción de una colonia de avión común en Herrera, en un edificio público, y el sellado de accesos a nidos de vencejos, en Montequinto (Dos Hermanas), detalla en un comunicado.

Ambos casos ejemplifican una de las principales amenazas que enfrentan estas especies, como es la destrucción de sus nidos y colonias, "que afectan directamente a sus poblacionales impidiendo reproducción".

En Dos Hermanas, la denuncia se centra en el sellado de los huecos de acceso a cavidades utilizadas por vencejos en un edificio de Montequinto, lo que impide el acceso de las aves a sus puntos de nidificación tradicionales.

"Estamos ante dos ejemplos muy claros de lo que no se debe hacer: destruir nidos o impedir el acceso a ellos tiene el mismo resultado, que es la pérdida de colonias enteras y el fracaso reproductor de todas las parejas", señala el delegado territorial de SEO/BirdLife en Andalucía, Jesús Pinilla.

La organización pide a la Junta de Andalucía que investigue los casos denunciados y actúe con contundencia en caso de confirmarse las irregularidades. Asimismo, reclama una mayor implicación de las administraciones públicas para prevenir este tipo de situaciones, mediante campañas informativas, protocolos claros de actuación y una aplicación efectiva del régimen sancionador.