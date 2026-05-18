Sevilla acoge desde el 12 de junio la 41ª edición del Festival Flamenco de la Fragua en el Cortijo del Cuarto

Imagen de la presentación de la 41 edición del Festival Flamenco de la Fragua - AYTO SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado una nueva edición del Festival Flamenco de La Fragua, una de las citas "más emblemáticas" del calendario flamenco de la ciudad, que celebrará su 41ª edición el próximo 12 de junio en el Cortijo del Cuarto.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, como novedad, algunos de los artistas del cartel interactuarán entre sí durante la velada, generando "momentos únicos" y especialmente concebidos para "enriquecer la experiencia del público asistente".

De esta manera, el Cortijo del Cuarto reunirá en esta edición a "destacadas" figuras del cante, el baile, el toque y el piano flamenco, ofreciendo al público "cuatro expresiones artísticas diferentes" dentro del arte jondo.

En el apartado del cante, actuarán la lebrijana Inés Bacán, una de las triunfadoras de la pasada Bienal de Flamenco, y Segundo Falcón, acompañados a la guitarra por Antonio Moya y Paco Jarana, respectivamente.

Del mismo modo, el baile llegará de la mano de la también lebrijana Concha Vargas, que estará acompañada por José El Pechuguita al cante, Antonio Moreno a la guitarra y El Petete a las palmas.

En cuanto al resto del cartel, se completará con la actuación del pianista Pedro Ricardo Miño, "destacado músico trianero y vecino del barrio de Bellavista", donde se celebra esta actividad cultural.

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que el Festival "representa a la perfección el compromiso con el flamenco como seña de identidad cultural y como patrimonio vivo de nuestros barrios y peñas flamencas".

Asimismo, ha defendido la programación que Sevilla "mantiene durante todo el año", y que ha considerado "de máxima calidad", a la vez que "descentraliza la cultura" y la acerca a "todos los distritos de la ciudad".

De igual manera, Moreno ha subrayado que La Fragua es "un ejemplo de cómo el flamenco sigue evolucionando desde el respeto a sus raíces, generando espacios de encuentro entre artistas y nuevas experiencias para el público".