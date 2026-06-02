Sevilla entra en el Consejo de la WTCF durante la cumbre mundial de turismo de Pekín

Imagen de archivo del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante su participación en la cumbre mundial de turismo de WTCF celebrada en China en 2023. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Sevilla ha sido nombrada miembro del Consejo de la World Tourism Cities Federation (WTCF) durante la celebración de la Fragrant Hills Tourism Summit, la cumbre mundial de turismo que estos días reúne en Pekín (China) a representantes institucionales, organismos internacionales y líderes del sector turístico de todo el mundo.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, este nombramiento supone un "importante salto cualitativo" para la ciudad dentro de la organización internacional, ya que Sevilla pasa de ser miembro ordinario a integrarse en el Consejo de la WTCF, el órgano encargado de "participar en la toma de decisiones sobre los asuntos más relevantes de la Federación".

De este modo, Sevilla formará parte activa de las "decisiones estratégicas" de la organización, en la que se tratan cuestiones como la orientación institucional de la Federación, la admisión de nuevos miembros o la definición de las principales líneas de actuación y cooperación internacional en materia turística.

Además, la pertenencia al Consejo implica un "mayor nivel de representación y visibilidad internacional" dentro de la WTCF, así como una participación "más destacada" en los principales encuentros y espacios institucionales de la Federación, considerada "una de las alianzas de ciudades turísticas más relevantes del mundo".

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha participado de forma activa en esta cumbre internacional, en un foro que se ha consolidado como "una de las grandes plataformas internacionales" para el intercambio de experiencias, la generación de alianzas y el "impulso" de la cooperación turística global.

Durante su intervención, Moreno ha defendido el posicionamiento de Sevilla como "gran destino cultural y turístico internacional", destacando la capacidad de la ciudad para combinar patrimonio, sostenibilidad, "excelencia turística" y atracción de grandes eventos internacionales, a la vez que ha valorado este nombramiento como "un reconocimiento internacional de enorme importancia" en materia de proyección turística internacional".

Asimismo, ha asegurado que entrar a formar parte del Consejo de la WTCF supone que la ciudad "estará presente en el núcleo donde se toman las decisiones estratégicas de una de las organizaciones turísticas más importantes del mundo". "Es un paso adelante muy relevante para seguir posicionando a Sevilla en los principales espacios internacionales de decisión y cooperación turística", ha señalado Moreno.

MERCADO CHINO PARA SEVILLA

La delegada ha destacado que la presencia de Sevilla en Pekín y su participación activa en esta cumbre mundial permiten "reforzar la imagen internacional de la ciudad en mercados estratégicos como el asiático y especialmente el chino", que continúa creciendo "de forma muy positiva para nuestro destino". En este sentido, el mercado chino mantiene una evolución "especialmente favorable" para Sevilla.

Durante 2025, un total de 81.287 viajeros chinos se alojaron en establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos de la ciudad, lo que supone un incremento interanual del 22 por ciento respecto al año anterior.

En esa línea, las pernoctaciones alcanzaron las 137.690, con un crecimiento "aún más intenso" del 27,11 por ciento, mientras que la estancia media también mejoró hasta situarse en 1,69 noches, encontrándose los mejores registros del año en meses como diciembre, octubre y mayo.

Sobre el mercado chino, la edil ha recalcado el "enorme potencial que tiene el mercado chino para Sevilla" y "la importancia de seguir fortaleciendo nuestra presencia institucional y turística" en dicho país.