Sevilla refuerza la seguridad alimentaria en la Feria con un dispositivo especial de inspección veterinaria

Uno de los dispositivo específico de Inspección Veterinaria integrado en el operativo sanitario del CECOP para la Feria de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Consumo de la Delegación de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal, activará durante la Feria de Abril de 2026 un dispositivo específico de Inspección Veterinaria integrado en el operativo sanitario del CECOP con el objetivo de reforzar la seguridad alimentaria en el Real y proteger la salud de consumidores y usuarios. Este plan "especial" se desarrolla de forma complementaria al control sanitario oficial ordinario de la actividad alimentaria en la ciudad, en un periodo de especial afluencia de público.

El delegado de Consumo, José Lugo, ha destacado en una nota que "este dispositivo permite reforzar la prevención, la vigilancia y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia alimentaria durante una semana de máxima actividad en el recinto ferial". Así, ha incidido en que es un operativo "coordinado", preparado para actuar con "rapidez" y con el objetivo de proteger la salud pública y ofrecer "las máximas garantías a sevillanos y visitantes".

El operativo contempla, en primer lugar, controles preventivos en la entrada de mercancías al recinto ferial, generalmente en la contraportada del Real, con apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en coordinación con la Policía Local y el Seprona. Estos controles se desarrollarán en horario de mañana y tarde durante el fin de semana y el lunes de preferia, del 18 al 20 de abril, y en horario de mañana desde el martes al domingo de Feria, del 21 al 26 de abril. Dado el volumen de productos que acceden cada día al recinto, está prevista la presencia de dos personas de la Inspección Veterinaria en este punto de control.

En 2025, la Inspección Veterinaria evitó que 655 kilos de alimentos no aptos para el consumo humano llegaran a servirse en la Feria. Si se toma como referencia la etapa más reciente, 2024 fue el año con mayor volumen de alimentos destruidos, con cerca de 1.500 kilos, mientras que 2023 registró el mayor número de vehículos inspeccionados, con más de 4.200

De forma paralela, la Inspección Veterinaria llevará a cabo actuaciones presenciales en casetas de carácter público y en otros establecimientos alimentarios ubicados en el Real, como bodegones, puestos de venta y elaboración de alimentos o vehículos de comidas preparadas. Estas inspecciones sanitarias se realizarán coincidiendo con el montaje e instalación de cocinas y servicios, y podrán prolongarse o desarrollarse fuera de la jornada ordinaria para ajustarse a la actividad real del recinto. En los casos en los que se detecten incumplimientos, se prevén además inspecciones de seguimiento para comprobar su subsanación.

El dispositivo incluye asimismo una guardia veterinaria localizable desde el lunes hasta el domingo de Feria para atender cualquier alerta, posible toxiinfección alimentaria o incidencia de salud pública de carácter alimentario que pudiera surgir. Esta disponibilidad será de 24 horas al día, incluidos fines de semana y festivos, salvo durante la jornada laboral ordinaria de los días laborables, cuando las incidencias podrán atenderse dentro del horario habitual del servicio.

En caso de que sea necesaria una intervención, el personal veterinario se desplazará al establecimiento, caseta o espacio afectado para adoptar las medidas que procedan conforme a la normativa sanitaria.

Si se apreciara un riesgo inminente para la salud, podrán acordarse medidas cautelares como la inmovilización o decomiso de productos e incluso la suspensión de la actividad, según cada caso. En situaciones como las toxiinfecciones alimentarias, también podrá realizarse la toma de muestras de los productos sospechosos para su remisión al Laboratorio Municipal y su análisis.