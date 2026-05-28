Trabajadores de Santa Bárbara piden a Defensa garantizar la actividad en la planta: "Hay 500 familias en riesgo"

Vehículo de combate en Santa Bárbara Sistemas. En imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de la Fábrica de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de Santa Bárbara han trasladado su "preocupación" por la situación de "más de 500 familias" que "ven amenazada su estabilidad" tras conocer la "parálisis" por parte del Ministerio de Defensa de los contratos marco para el mantenimiento de los tanques de la familia Leopard y del programa Obus.

En un comunicado, consultado por Europa Press, los trabajadores instan al referido ministerio a "actuar con responsabilidad y garantizar la continuidad de la actividad del empleo" en la factoría.

Así, han subrayado que esta "paralización" genera "un escenario que invita a la preocupación" debido a la "pérdida de personal cualificado" que "puede acabar afectando a proyectos clave como el 'Dragón 8x8'", lo que "pondría en riesgo plazos y compromisos estratégicos".

"A esto se suma el riesgo de destrucción de empleo en una empresa privada asentada sobre instalaciones del Ministerio de Defensa, lo que cuestiona el retorno social e industrial de dichas infraestructuras", han apostillado.

Si la situación continúa, aseguran, "podrían perderse capacidades industriales difíciles de recuperar y debilitarse el conjunto del sector".

En contexto, hace unas semanas los sindicatos UGT y CCOO advertían de la "parálisis" de los referidos contratos marco, algo que "imposibilita" el desempeño de la actividad en la planta y "pone en peligro" el futuro y el empleo de algo más de 400 trabajadores, 334 directos y 100 indirectos, además de todas las empresas proveedoras de la cadena de suministro, que ascenderían a unas 100 entidades a nivel local.

Por su parte, fuentes del referido ministerio consultadas por esta agencia negaban los hechos y aseguraban que es "falso" que se estén produciendo estos impagos.