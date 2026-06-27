El Último de la Fila afronta en Sevilla su concierto más multitudinario y no descarta "hacer algo más" como grupo

Manolo García y Quimi Portet, componentes de El Último de la Fila, posan para Europa Press. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mítico grupo de pop rock El Último de la Fila encara la recta final de su gira tres décadas después de su retirada como grupo con el antepenúltimo concierto este sábado en Sevilla, el concierto con más aforo de la gira, lo que les añade "un extra de ilusión" y prometiendo "una insurrección pacífica", que comenzó el pasado 26 de abril en Fuengirola (Málaga) y con la que han recorrido doce ciudades españolas. De cara al cierre de este regreso a los escenarios, Manolo García y Quimi Portet han revelado que "no es improbable que alguna cosilla más se haga, porque nos reímos, lo pasamos bien y encontramos un rincón cálido para nuestra vida".

Así lo han expuesto en una entrevista concedida a Europa Press, en la que han señalado que "lógicamente como músicos hay proyectos siempre, porque estamos en ese camino", al tiempo que han subrayado que la música es "una disciplina maravillosa a la que nos hemos entregado por vocación desde muy jóvenes". Así, han añadido que el éxito profesional "llega luego si es que llega" y que, incluso si no llegase, "nadie te puede impedir ser músico y ejercer como tal". Asimismo, han apuntado que, tras los resultados de esta gira, "sería tonto no aprovecharlo", aunque han insistido en que por actualmente no hay planes concretos: "La música es el norte y ahí seguimos".

En este contexto, han señalado que sus conciertos "son muy divertidos", ya que se enfrentan a un repertorio compuesto hace treinta años que "hemos revivido y vuelto a hacer renacer", especialmente por la respuesta del público, que "viene con ganas de compartir esas canciones, de cantarlas", lo que convierte cada actuación en "una situación muy propicia para un concierto de música popular: músicos entusiasmados con la idea de tocar, unas condiciones técnicas magníficas gracias a la tecnología actual y un público que llega con toda la ilusión".

EL GRUPO TRABAJA "PICANDO PIEDRA COMO TODA LA VIDA"

Asimismo, han subrayado que cada cita de la gira "es auténtica y única", al no haber nada pregrabado, lo que hace que cada concierto sea "diferente". "Siempre suceden cosas nuevas, algún arreglo, algún solo; nadie puede prever lo que ocurre, pero siempre aparece algo nuevo, porque trabajamos picando piedra como se ha hecho toda la vida", han apostillado.

Con respecto al inicio de la gira en Fuengirola, han señalado que decidieron comenzar en este enclave porque "Andalucía siempre ha sido importante para El Último de la Fila". Además, han explicado que "se dio la situación de que nos ofrecieron el espacio ese del festival para hacer unos ensayos generales dos días antes y eso propició que hiciéramos los ensayos generales allí y aprovecháramos para hacer el primer concierto, por su amabilidad al cedernos ese espacio".

Asimismo, han recordado las primeras visitas del grupo a Andalucía, cuando en los años 80 realizaron sus primeras actuaciones como banda emergente, destacando sus conciertos en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en Coín (Málaga) y en Córdoba, citas que fueron "muy emocionantes y sorprendentes para nosotros por la respuesta del público".

EL FLAMENCO Y CAMARÓN, ENTRE SUS INFLUENCIAS ANDALUZAS

Al hilo de lo anterior, han destacado que "siempre ha habido en nuestra música esa mezcla en la que hay algunos toques que se acercan a esta tierra y a su cultura, esa parte moruna, dicho un poco en broma pero con respeto, y luego esa mezcla de estilos donde confluyen nuestro gusto por lo anglosajón y la música de aquí, el flamenco por ejemplo; quien puede olvidar a Lole y Manuel o a Camarón, es imposible, y eso está metido dentro de nuestro batiburrillo de influencias".

Sobre la conexión de su música con varias generaciones, Manolo García y Quimi Portet han señalado que les hace "mucha ilusión", y han explicado que su teoría es que hay "una gente de nuestra edad y un poco menor que vivieron en su momento la aparición de esas canciones y les marcaron emocionalmente, y luego hay personas más jóvenes que han sido influenciadas por sus familiares o han crecido con esos discos, y que, más allá de eso, han encontrado también un sentido emocional y vienen a verlo".

En cuanto a la vigencia de sus canciones tres décadas después, han subrayado que "son vigentes, han aguantado bien el paso del tiempo, porque son canciones de las que no renegaríamos", toda vez que han añadido que "son producto de una energía y un entusiasmo juvenil que te puede llevar a cotas muy altas de disfrute, algo que hemos sentido como músicos y que ahora estamos revisitando, volviendo a ellas, y siguen ahí".

LA MÚSICA DEL ÚLTIMO DE LA FILA, "PATRIMONIO DE MUCHA GENTE"

Al hilo de lo anterior, han destacado que muchas de sus canciones como 'Como un burro amarrado en la puerta del baile', 'Llanto de pasión' o 'Lápiz y tinta' "ya son patrimonio de muchísima gente, por suerte para nosotros, forman parte de la vida de mucha gente, con lo cual volver a ellas es un regalo".

En este contexto, han señalado que "la música popular se inventó para ser feliz, para que al acabar la siega, se celebrara la fiesta mayor, se disfrutara y se compartiera un poco de vino con los amigos. Y nuestra música es eso, básicamente, transportada a 2026, pero eso mismo", reivindicando que "no está hecha para incidir en la tristeza del mundo ni en su parte oscura, sino en su parte bonita, en sentimientos como el amor o las ganas de ser libre".

Igualmente, han añadido que "toda la música popular válida, incluso la más pachanguera o de verbena", tiene ese mismo sentido, recordando que "aunque haya guerra, puede salir alguien cantando y la gente se pone muy contenta", para manifestar que les gusta pensar que su propuesta se sitúa precisamente en ese ámbito de la música popular.

LA TECNOLOGÍA NO CAMBIA LA EXPERIENCIA DEL CONCIERTO

Con respecto a la reacción del público en la actualidad, marcada por la tecnología y la presencia de teléfonos móviles grabando, en comparación con hace 30 años, han señalado que la actitud de los asistentes es "muy parecida". "El teléfono sí es una novedad, pero la puedes obviar", han asegurado, reconociendo que pensaban que "era más difícil abstraerse de él, pero la gente lo hace perfectamente". "Nosotros creemos que el público viene sobre todo a cantar, y eso es muy divertido, algo que no sucede con todos los grupos", han abundado.

Asimismo, han destacado que en sus conciertos los asistentes cantan mucho, ya que "para un grupo de música popular es una de las formas de conexión más importantes, junto con la risa". "Aplaudir se puede hacer por cortesía, pero reír por cortesía es más complicado, y cantar y reír es de las cosas más divertidas que pasan en nuestros conciertos".

Por último, Manolo García y Quimi Portet han prometido para esta cita un concierto "divertido", en el que esperan celebrar con su público una "insurrección pacífica", antes de finalizar su gira con dos conciertos en Valencia en el Estadio Ciutat de València los próximos 4 y 9 de julio.