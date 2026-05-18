La Universidad de Sevilla y el Banco de Alimentos sellan una alianza para impulsar el voluntariado estudiantil

La Universidad de Sevilla (US) y el Banco de Alimentos de Sevilla firman un convenio de colaboración - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y el Banco de Alimentos de Sevilla han firmado un convenio de colaboración para "reforzar" la participación social del estudiantado y "acercar" el voluntariado a la comunidad universitaria desde una "perspectiva práctica y comprometida".

Según ha informado la US en una nota de prensa, el acuerdo contempla varias líneas de actuación, entre las que destacan la puesta en marcha de acciones de sensibilización sobre el valor del voluntariado y la participación de la comunidad de la US en iniciativas solidarias.

En concreto, la firma de este convenio permitirá desarrollar campañas informativas, jornadas de concienciación y acciones colaborativas destinadas a fomentar la participación de la comunidad universitaria en programas solidarios.

Además, el acuerdo "facilitará la incorporación de alumnado a distintas actividades organizadas por el Banco de Alimentos de Sevilla, especialmente en campañas de recogida y clasificación de alimentos".

La rectora de la US, Carmen Vargas, ha indicado cuáles son las misiones de la Universidad de Sevilla como institución pública, entre las que se encuentran la formación, la investigación, la transferencia del conocimiento y el servicio a la sociedad, que se manifiesta de una "forma muy bonita", colaborando con instituciones como el Banco de Alimentos, una de las entidades más prestigiosas e importantes.

Finalmente, el presidente del Banco de Alimentos de Sevilla, Leopoldo Parias, ha destacado que "este convenio representa una oportunidad para acercar la realidad social a los estudiantes y demostrar que el voluntariado también transforma a quienes lo ejercen".