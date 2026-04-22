Utrera (Sevilla) lamenta "otro retraso" de licitación de la recogida de residuos y el PSOE critica su "coste duplicado"

Archivo - Contenedores de basura, de reciclaje, y de restos orgánicos, como imagen de recurso. - EUROPA PRESS - Archivo

UTRERA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, ha lamentado el "nuevo retraso" en la licitación de la recogida de residuos, "un contrato que dará al municipio el servicio que necesita y que lleva reclamando desde hace muchísimo tiempo". Según ha explicado, el recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales por el portavoz socialista y exalcalde de Utrera, José María Villalobos, ha provocado la suspensión temporal del procedimiento hasta que dicho órgano resuelva.

El regidor ha precisado que se trata de una cuestión administrativa y no judicial, y ha añadido que, debido al periodo de Feria de Sevilla, el tribunal aún no ha emitido resolución, lo que aún implicará un mayor retraso. En este sentido, el alcalde ha mostrado su "indignación" por lo que considera una actuación "absolutamente contraria a los intereses de la ciudad", ha afirmado el Consistorio en una nota de prensa.

"Los políticos debemos estar para dar respuesta a los problemas de la ciudad", ha destacado Jiménez, quien considera "incomprensible" que se pongan obstáculos a una licitación que busca mejorar un servicio básico para los utreranos.

En este momento, el procedimiento continúa suspendido de forma provisional hasta que el tribunal valore las alegaciones y la respuesta presentada por el Ayuntamiento. Aun así, el alcalde ha mostrado su confianza en que la resolución será favorable al Consistorio, aunque esta circunstancia suponga un nuevo retraso "de entre dos y tres semanas, mínimo".

Por último, el alcalde ha sido muy crítico con la actuación del dirigente socialista, al que acusa de "anteponer el perjuicio político a los intereses generales de la ciudad".

EL PSOE CRITICA QUE SE DUPLIQUE EL COSTE

Los socialistas, al respecto, han alertado de la "privatización" de un servicio esencial, del "sobrecoste" que pagarán los vecinos y de la "falta de transparencia" en todo el proceso. De este modo, el PSOE de Utrera ha criticado la decisión del equipo de gobierno (PP) y del alcalde "de seguir adelante con un nuevo contrato de recogida de basuras y limpieza viaria por un importe cercano a los 90 millones de euros durante diez años, que más que duplica el coste actual del servicio y que, a día de hoy, no ha sido explicada ni justificada ante la ciudadanía".

"El modelo elegido por el PP implica, por tanto, tres millones de euros más cada año, lo que se traduce en 30 millones de euros adicionales que acabarán saliendo directamente del bolsillo de los utreranos". Así, los socialistas recuerdan que este expediente no es nuevo y que "se arrastra desde 2024", habiendo sido objeto de alegaciones y recursos reiterados, "muchos de los cuales fueron estimados por los tribunales, obligando al Ayuntamiento a rehacer los pliegos y reconociendo deficiencias en la preparación del contrato".

VOX LAMENTA LA SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN

Por su parte, el coordinador de Vox en Utrera, José Miguel Jiménez, ha criticado que "el proceso de licitación de dicho contrato municipal --recogida de residuos, limpieza viaria y punto limpio-- haya vuelto a quedar suspendido tras la decisión del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta, en el marco del recurso presentado por José María Villalobos, en el que denuncia la existencia de "disparidades técnicas" en el pliego.

El contrato, impulsado desde la Delegación de Contratación del Ayuntamiento de Utrera, dirigida por Isabel González, "vuelve a quedar completamente bloqueado" antes de la fase de presentación de ofertas, "acumulando ya tres paralizaciones --dos anulaciones previas y una nueva suspensión-- que evidencian la falta de estabilidad del expediente", señala el dirigente de Vox.