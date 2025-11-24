Gestha prevé que más de 1.500 técnicos de Hacienda se concentrarán este miércoles ante la sede del Ministerio

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, estima que más de 1.500 técnicos se concentrarán este miércoles ante la sede del Ministerio para pedir a la vicepresidenta primera y ministra, María Jesús Montero, que facilite la progresión profesional y la movilidad en la Agencia Tributaria y el resto del Ministerio.

Con prudencia, Gestha prevé que más de 1.500 técnicos de Hacienda llegados de todas las provincias se manifestarán a partir de las 12.30 horas en Cibeles y subirán hasta el Ministerio de Hacienda, donde a las 13.30 horas habrá una atención a medios en la misma puerta del Ministerio.

Se espera una jornada en la que participarán varias generaciones de técnicos, desde los más jóvenes destinados en las aduanas de Irún, Santurce (Puerto de Santurtzi), Sondika (Aeropuerto de Bilbao) y La Farga de Moles (a las puertas de Andorra), que acudirán en su totalidad --salvo los asignados a servicios mínimos--, hasta los más veteranos que se jubilarán a principios de diciembre.

Gestha ha denunciado que los técnicos han llegado a una situación insoportable que afecta al servicio público y reclama a la Ministra de Hacienda que desbloquee carrera, movilidad y se salde la "deuda histórica con los Técnicos", mediante una reorganización que permita estructuras más eficientes en la lucha contra el fraude y el control del gasto público.