Entra en vigor hasta 2029 el nuevo convenio de colectivo de Hecansa que beneficia a casi 200 trabajadores

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este lunes la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo del personal laboral de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa) que, entre otras novedades, incluye mejoras en las condiciones retributivas y laborales de los casi 200 trabajadores de todos los centros dependientes de esta empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.

El documento, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025 y una validez de cuatro años, es el resultado de varios meses de negociaciones entre la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores después de diez años sin acuerdo.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha expresado nuevamente su satisfacción afirmando que "con el nuevo convenio, que se comenzó a negociar en noviembre de 2023 tras años sin acuerdo, se mejoran las condiciones laborales de todo el personal, pero, además, se incluyen medidas que hacen más atractivo el sector para captar una nueva generación de profesionales".

El documento se distribuye en diez títulos, cuatro disposiciones adicionales y dos anexos en los que, entre otras medidas, se regula la opción de movilidad funcional y geográfica del personal y se incorpora la compensación de la actividad docente debido a que el ámbito educativo es el objetivo esencial de la empresa, entre otras mejoras, recoge una nota de la Consejería.

El nuevo convenio colectivo de Hecansa es el resultado de una negociación entre la dirección de la empresa pública y las organizaciones sindicales UGT, USO y CSIF a las que "hay que agradecer su implicación y talante mostrado durante todo el proceso", aseguró de León, que destacó también la implicación de la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, por su trabajo para que este documento saliera adelante con mejoras para la plantilla.

El nuevo convenio contempla una actualización de las tablas salariales a los sucesivos incrementos autorizados para la sociedad entre los años 2014 y 2025 con una estructura distribuida por grupos profesionales, de salario base, dos gratificaciones extraordinarias y bolsa de vacaciones, además de la posibilidad de que los trabajadores que ocupen puestos de especial responsabilidad perciban complementos funcionales, no consolidables.

En cuanto a las condiciones de trabajo, se fija una jornada laboral de 35 horas semanales y se reconoce el complemento hasta el cien por ciento de las retribuciones en la situación de incapacidad laboral.

Otra de las mejoras hace referencia a la adaptación de los permisos y licencias retribuidas y su duración a la normativa vigente, además de regular también el trabajo a distancia.