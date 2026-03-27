Detenido el presunto autor de dos robos en una residencia de mayores de Serón (Almería)

Un agente durante el análisis de las imágenes captadas en la investigación por los robos en una residencia de mayores de Serón (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de dos robos cometidos en una residencia de mayores y tiempo libre de Serón (Almería), una persona con numerosos antecedentes por hechos similares que llegó a sustraer menaje de cocina y a causar daños por un valor total de 3.000 euros en dos accesos al mismo centro.

La investigación, enmarcada en el Plan Mayor Seguridad y dirigida a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores, se ha saldado con la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, según ha informado la Comandancia en un comunicado.

Los hechos se remontan al pasado 25 de febrero, cuando una persona accedió al interior de la residencia y sustrajo una gran variedad de utensilios de cocina por valor de 1.220 euros. A partir de ahí, la Guardia Civil practicó la correspondiente inspección en el lugar y recogió los indicios necesarios para su identificación.

Mientras se desarrollaban las indagaciones para averiguar su paradero, los agentes tuvieron conocimiento de un nuevo acceso al mismo centro el pasado 13 de marzo mediante el mismo 'modus operandi'. En esta ocasión no llegó a sustraer nada debido a la activación de la alarma, si bien causó daños valorados en 1.800 euros.

La Guardia Civil detuvo al sospechoso el 16 de marzo, y este reconoció de manera espontánea ante los agentes y de nuevo ante la autoridad judicial, en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Purchena (Almería), la autoría de los hechos.