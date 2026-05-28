Investigan un supuesto tiroteo con un herido por arma de fuego en Huércal de Almería

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por un posible tiroteo registrado durante la noche de este miércoles en Huércal de Almería (Almería) en el que un varón resultó herido por arma de fuego en un brazo, por lo que fue evacuado por sus propios medios hasta un centro hospitalario.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y otras próximas a la investigación han explicado a Europa Press que fueron varios los alertantes quienes avisaron sobre las 22,30 horas al escuchar varios disparos en la calle Jacinto Benavente.

Así, se dio aviso a servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local, si bien a la llegada de los indicativos a la zona ninguno de los supuestos implicados permanecía en el lugar de los hechos, toda vez que un varón se había trasladado con ayuda de familiares al Hospital Universitario Torrecárdenas.

La investigación posterior apunta a una posible discusión previa, sobre las 21,30 horas, en el entorno de un supermercado cercano. Por el momento, no constan detenciones en relación a los hechos al tiempo que se ha constatado que el herido está fuera de peligro.