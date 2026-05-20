Afectada una vivienda unifamiliar de Jerez (Cádiz) por el incendio de un coche enchufado en el patio

Vehículos de Bomberos en un incendio en una unifamiliar de Jerez de la Frontera (Cádiz) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz (CPBC) del parque de Jerez de la Frontera ha acudido en la mañana de este miércoles a una vivienda unifamiliar que se ha visto afectada debido al incendio de un vehículo enchufado en el patio, sin que se hayan producido daños personales.

La intervención se ha iniciado a las 11,30 horas, cuando se ha dado aviso de un incendio en una casa de la calle Roble, en las Delicias, donde al llegar se ha constatado que el coche enchufable estaba ardiendo por completo, afectando también a mobiliario, electrodomésticos y otros enseres cercanos, como ha informado el Consorcio de Bomberos.

Debido al fuego, la vivienda ha sufrido daños destacados como la rotura de los cristales de las ventanas próximas al fuego, provocando con ello que el humo se haya esparcido por el interior de toda la casa, además de registrarse una alta temperatura en la cocina, el dormitorio y el baño.

Un total de diez bomberos han trabajado en las tareas de extinción del fuego y en la ventilación posterior del humo del interior de la vivienda.

En la intervención se han movilizado seis vehículos de Bomberos, en concreto, una autobomba rural pesada (R-32), una autobomba urbana ligera (P-53), autobomba urbana pesada (U-40), autoescala (E-19) y dos vehículos de mando (M-42 y M-51).

Además, han colaborado en la zona efectivos de la Policía Local de Jerez, de la Policía Nacional y de los servicios sanitarios del 061 de forma preventiva.