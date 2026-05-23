Aguas de Cádiz recibe visita de verificadores de Gobierno para el proyecto de digitalización del ciclo integral del agua

Aguas de Cádiz recibe la visita de los verificaciones del Ministerio de Transición Ecológica al proyecto de digitalización del ciclo integral del agua - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 May. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Cádiz ha recibido este pasado viernes la visita de los representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para verificar la evolución del proyecto presentado en agrupación entre Aguas de Cádiz y Chiclana Natural denominado Watercog-PC, enmarcado dentro del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua y financiado por fondos europeos Next Generation EU.

Durante la jornada, representantes de ambas empresas acompañaron a los verificadores durante un amplio recorrido por la ciudad en el que comprobaron sobre el terreno el avance del proyecto presentado.

La jornada de trabajo sirvió para comprobar el grado de ejecución de cinco de las 26 actuaciones vinculadas a la digitalización del ciclo integral del agua, dentro de un proyecto conjunto impulsado por Aguas de Cádiz y Chiclana Natural y que obtuvo una subvención cercana a los ocho millones de euros, ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en un comunicado.

La visita ha incluido un recorrido por la actuación ejecutada en la calle Honduras, finalizada hace algunas semanas, correspondiente a la digitalización de la red de saneamiento y control de vertido al medio receptor.

En esta actuación se han instalado nuevos sistemas de monitorización y control en tiempo real para mejorar el conocimiento y gestión de la red, reforzando la capacidad de detección de incidencias, control hidráulico y seguimiento de parámetros de funcionamiento.

Durante la inspección se han revisado diferentes actuaciones relacionadas con la digitalización de infraestructuras hidráulicas, han precisado.

Entre ellas destacan la instalación de sensores y caudalímetros para el control de caudales, presión y calidad del agua potable, entre los que se encuentran los situados en la cabecera de la red de abastecimiento, en Cortadura. Y la monitorización en tiempo real de las redes de saneamiento y estaciones de bombeo, para lo que visitaron la EBAR la Martona; y la implantación de sistemas inteligentes para la detección temprana de fugas, incidencias y episodios de contaminación.

Asimismo, los técnicos del Ministerio han podido verificar la integración progresiva de estas actuaciones en las plataformas de telecontrol y en el futuro lago de datos del proyecto, herramientas que permitirán avanzar hacia una gestión más eficiente, sostenible y resiliente del ciclo integral del agua.

La visita presencial ha dado continuidad a una reunión técnica mantenida la pasada semana por videoconferencia, en la que ya se abordaron distintos aspectos administrativos, de seguimiento económico, comunicación, cumplimiento de normativa antifraude y requisitos medioambientales vinculados al programa europeo.

El proyecto Watercog-PC contempla un total de 31 actuaciones entre las que ejecuta Aguas de Cádiz y Chiclana Natural distribuidas en diferentes ámbitos de actuación relacionados con la digitalización de redes urbanas, el control de infraestructuras hidráulicas, la sensorización, la mejora de la eficiencia hídrica y energética, así como la modernización de los servicios.

Con estas actuaciones, Aguas de Cádiz se encuentra en una fase avanzada de su proceso de transformación digital para mejorar la eficiencia del servicio, optimizar los recursos hídricos y ofrecer una gestión más transparente y sostenible.