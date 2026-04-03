El alcalde de Cádiz visita los templos de las cofradías que realizan su estación de penitencia este Viernes Santo

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en una de sus visitas. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de la teniente de alcalde de Cultura, Maite Gonzalez, y del concejal de Hermandades y Cofradías, José Manuel Verdulla, han visitado en la mañana de este Viernes Santo los templos de las cofradías que realizarán su estación de penitencia en esta jornada.

En concreto, las cofradías serán Expiración, Siete Palabras, Descendimiento, Buena Muerte y Ecce Mater Tua y también el Santo Entierro, que hará su salida el Sábado Santo, según ha emitido el Consistorio en una nota.

En contexto, el alcalde y los concejales han estado acompañados del presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Carlos Jurado, y miembros de su Permanente.