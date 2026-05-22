Alcalde de Medina (Cádiz) acude al Juzgado aunque no puede declarar al suspender la vista y acusa al PSOE de "enfangar"

Archivo - El alcalde de Medina Sidonia, José Manuel Ruiz, en un pleno en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA - Archivo

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Medina Sidonia (Cádiz), José Manuel Ruiz (IU), ha asistido en la mañana de este viernes al Juzgado de Instrucción en Chiclana de la Frontera al ser citado como investigado por un presunto delito de prevaricación por el pago de facturas con informes desfavorables y reparos formulados por parte de la Intervención de Fondos del Ayuntamiento, aunque según ha señalado finalmente no ha podido declarar al suspenderse la vista. Además, ha acusado al portavoz del PSOE, Juan Cornejo, de "enfangar y bloquear la gestión municipal".

En este sentido, en declaraciones a Europa Press, el alcalde ha señalado que parte de una denuncia del PSOE y ha señalado que espera poder declarar "pronto" para que se pueda continuar con el procedimiento, "ya que la intención de Cornejo no es más que enfangar y bloquear la gestión municipal sin importarle el coste que esto tenga para la ciudad".

"Seguiremos trabajando y velando por el interés municipal como siempre, con honradez y lealtad para seguir desarrollando el trabajo diario y los proyectos que Medina necesita, mientras que otros siguen aferrados a su oposición destructiva, con una oportuna cortina de humo para esconder su nueva derrota electoral del pasado domingo", ha afirmado.

Además, en un video subido a sus redes sociales, el alcalde ha manifestado que se "alegra que el portavoz del PSOE muestre sus cartas, que no son otras que seguir haciendo daño a Medina". Así, tras asegurar que no tiene "ningún miedo a declarar", ha manifestado que el PSOE lo acusa de "unos procesos administrativos que van en contra de los pequeños empresarios, las asociaciones y los vecinos de Medina, que ha llevado a que, por ejemplo, este año la caseta municipal no la lleve un empresario de Medina y la lleve un empresario de Sevilla".

"Ser alcalde requiere trabajo y responsabilidades y por eso el portavoz del PSOE no aceptó las tres propuestas al inicio de legislatura", ha afirmado el alcalde, que ha asegurado que seguirá "trabajando con lealtad y honradez por todos los vecinos de Medina".