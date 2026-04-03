El alcalde de El Puerto (Cádiz) resalta a la Hermandad de la Veracuz como "representación profunda" de las tradiciones

La Hermandad de la Veracruz en El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde, Germán Beardo, ha realizado en la mañana de este viernes en la parroquia de San Joaquín la ofrenda floral del Ayuntamiento a las Sagradas Imágenes de la Hermandad de la Veracruz, donde ha asegurado que "representa la esencia más profunda de nuestras tradiciones, el sentimiento compartido de un pueblo que vive su fe desde el respeto, la emoción y la identidad portuense".

Según ha informado el Consistorio en una nota, el regidor ha estado acompañado por los tenientes de alcalde de Fiestas, David Calleja, así como por los concejales de Empresas y Autónomos, Carmelo Navarro; de Turismo, Olga de Navas, y de Juventud y Deportes, José Ignacio González.

En cuanto a los estrenos de la Hermandad para este año 2026, cabe señalar que por primera vez lucirán los nuevos candelabros de cola del paso de palio de María Santísima de Consolación y Lágrimas, obra y diseño del orfebre jerezano Antonio García Falla. Otro de los estrenos es un juego de incensarios en el paso de palio.

La procesión que tendrá lugar esta tarde-noche. Partirá a las 19,30 horas para iniciar su recogida a las 00,15. Su itinerario comprende Cielo, Ganado, Nevería, Carrera Oficial, Virgen de los Milagros, Luna, Misericordia, Palacios, Plaza de España, Estación de Penitencia en Basílica, Plaza de España, Plaza de Juan Gavala, Santa María, Placilla, Ganado, Jesús Cautivo, Descalzos y Cielo, para recogerse en su templo.

El acompañamiento musical del paso de misterio correrá a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Zoilo Ruiz Mateos, de Rota, mientras que el del paso de palio será responsabilidad de la Banda de Música Arunda, de Ronda.