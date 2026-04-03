Aviso amarillo este sábado por oleaje en El Estrecho (Cádiz) con rachas máximas de hasta 61 km/h de levante

Archivo - Molinos de viento en la N-340, en Tarifa (Cádiz). - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 3 de abril, el aviso amarillo por oleaje en la zona del Estrecho (Cádiz), ante la previsión de rachas de viento de levante que podrían alcanzar los 61 kilómetros por hora.

Según la información publicada en la página web de la Aemet y consultada por Europa Press, el aviso permanecerá vigente desde las 9,00 hasta las 21,00 horas. Durante ese periodo, el área del Estrecho estará bajo alerta por viento de levante, con rachas comprendidas entre 50 y 61 km/h (fuerza 7), al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.

Para este sábado se esperan cielos poco nubosos o despejados en toda la comunidad andaluza, con temperaturas mínimas sin cambios en el litoral mediterráneo, en descenso en el bajo Guadalquivir y en ascenso en el resto.

Por su parte, las diurnas se encontrarán en descenso en el extremo suroccidental y en ascenso o sin cambios en el resto. Por otro lado, la Aemet ha precisado que darán lugar vientos flojos variables con levante moderado en el litoral mediterráneo y en la provincia de Cádiz, con "intervalos fuertes" en el Estrecho.