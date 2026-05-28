Cádiz retirará homenajes a Juan Carlos Aragón y apoya que el colegio a su nombre pase a llamarse Adela del Moral

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Cádiz en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves 28 de mayo el cesar los homenajes a Juan Carlos Aragón, reconocido autor de Carnaval fallecido en 2018, después de conocerse una sentencia firme sobre malos tratos a su expareja, en un pleno en el que el alcalde ha acusado al grupo Adelante Izquierda Gaditana de "tapar" estos hechos cuando gobernaban en la ciudad en la anterior legislatura.

En la moción, se ha aprobado también por unanimidad una enmienda de adición del PSOE en la que se apoya que el colegio Profesor Juan Carlos Aragón pase a llamarse Adela del Moral, corista gaditana que fue profesora de este centro educativo durante más de 30 años además de 12 de directora del mismo, una trayectoria que avalaría este cambio.

El alcalde de Cádiz, Bruno García (PP), que ha sido el encargado de cerrar el debate, ha defendido que su gobierno "reaccionó poniendo la defensa de la víctima por encima de cualquier otro asunto" en cuanto tuvieron conocimiento del asunto y cuestionando que "haya personas que, ante la misma situación, despreciaran a la víctima, la anularan y quisieran taparla", en referencia a que el anterior gobierno de Adelante Cádiz, dirigido por José María González, "lo sabía y lo tapara".

Esto lo ha argumentado en base a una carta remitida por Laura Jiménez, exconcejala de Adelante, en la que ha asegurado que su gobierno "lo sabía" y que se les advirtió que no dijeran "nada" de este asunto porque "se nos echaría todo Cádiz encima".

"Solo hay dos opciones. Una, estar al lado de la víctima y respetarla. Otra opción es tapar lo que uno sabía", ha expuesto el alcalde dirigiéndose al portavoz de Adelante, David de la Cruz, quien en un punto anterior había advertido al gobierno sobre dos formas de votar la propuesta llevada a pleno".

Bruno García ha manifestado que, ante una situación de este tipo, "este ayuntamiento y todos los grupos que quieran reaccionen de la manera en la que hemos reaccionado, de la manera adecuada, de la manera correcta, de la manera que te permite dormir tranquilo cuando uno va a casa".

Durante el debate de la moción, traída de urgencia por el grupo municipal del PP, la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha hecho un repaso de los acontecimientos tras tener conocimiento de la sentencia condenatoria contra Aragón y que desencadenó en la suspensión del homenaje previsto, afeando al grupo de Adelante Izquierda Gaditana que cuando gobernaban en Cádiz tuvieran conocimiento de los hechos y no actuasen en consecuencia, basándose también en la carta de la exconcejala del actual grupo de la oposición.

La edil también ha puesto sobre la mesa que la propia víctima, la expareja del autor, les aseguró que había transmitido esta misma información al anterior gobierno y que no se sintió apoyada, criticando que Adelante los haya acusado de "querer confrontar" sobre este asunto. "Reflexionen, porque ustedes han abanderado el feminismo, y a mí me parece muy bien, pero no es justo. Ustedes están mintiendo a la ciudad, a las mujeres y a todo Cádiz", ha aseverado.

Este equipo de gobierno, ha continuado, "no quiere mirar a otro lado", esperando que la oposición "tampoco" y que "Cádiz no calle ante el sufrimiento de una víctima" y "dé la cara y se ponga del lado de las víctimas siempre".

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha negado que tuviera acceso a la sentencia "antes del sábado" y que su reacción al saberlo fue "clara", al apoyar que el Ayuntamiento suspendiera el homenaje previsto a Juan Carlos Aragón.

"La ciudad tiene una herida abierta, los errores se han reconocido, por lo menos nosotros", ha aseverado, indicando que ahora "tenemos la obligación de reparar" a la víctima el daño causado con los homenajes al autor de Carvanal.

Su compañera de partido, Lorena Garrón, ha evitado entrar en la polémica sobre el hecho de que el anterior gobierno de Adelante Cádiz conociera presuntamente estos hechos y los hubieran pasado por alto.

Así, en su intervención ha asegurado que "la preocupación" de su grupo es que la expareja de Aragón y su hijo "estén bien" y que le "importa poco" lo que piense el PP y a que "armen una guerra" sobre el asunto, todo ello bajo los reproches verbalizados por los grupos feministas presentes en el salón de plenos.

"Aquí el único culpable es el agresor. Responsabilidad tenemos todos y todas, toda la sociedad, las administraciones y todas las personas por no haber sido capaces de escuchar los rumores que había en la ciudad y por no poder frenar el sufrimiento de tantas y tantas mujeres", ha manifestado Garrón.

Por su parte, el concejal del PSOE, Óscar Torres, ha trasladado su apoyo a los cinco puntos de la moción del PP, incluido un quinto en el que se piden "responsabilidades" al anterior gobierno de Adelante por su presunto conocimiento de los hechos, un punto en el que AIG se ha abstenido.

Torres ha asegurado que en este hecho "no valen ambigüedades, ni equidistancias, ni dobles discursos" y que "lo único que hay que hacer es mostrar un posicionamiento radical en contra de la violencia machista".

Desde el PSOE se ha mostrado su acuerdo a cesar los homenajes a Juan Carlos Aragón, de ahí además que haya traído una enmienda para apoyar el cambio del colegio a su nombre por el de Adela del Moral, asegurando además que tras conocerse los hechos, su grupo fue "muy prudente" al respecto para no colaborar en "la crispación" que se ha generado entre PP y Adelante. "Lo principal aquí es el apoyo a la víctima", ha aseverado.

La moción ha salido adelante por unanimidad de los tres grupos a excepción del punto quinto sobre pedir responsabilidades al anterior gobierno, donde Adelante se ha abstenido.