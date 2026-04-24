CCOO en Cádiz ve positiva la fórmula de corrección de equilibrios en pensiones de trabajadores transfronterizos

Obras en la zona fronteriza de Gibraltar con España para el derribo de la verja. A 1 de abril de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). - Nono Rico / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El sindicato CCOO Campo de Gibraltar ha valorado de forma positiva la información aportada por los responsables del Ministerio de Exteriores de España sobre las pensiones para el colectivo de trabajadores y trabajadoras transfronterizas en Gibraltar y en la que hablaban de equiparación a las pensiones minímas contempladas en el sistema de pensiones que disfrutan los trabajadores en España.

En una nota, el sindicato ha considerado "relevante" que el marco de aplicación del mecanismo de corrección de los desequilibrios en materia de pensiones para este colectivo laboral sea la Seguridad Social, por cuanto puede permitir "mayor agilidad" en su aplicación que la otras alternativas barajadas y que dependían del fondo financiero contemplado en el texto del acuerdo.

No obstante, desde CCOO han visto necesario que desde los responsables ministeriales se ofrezca información "más detallada" sobre la regulación de este nuevo derecho, las condiciones en las que se ofrecerá y los plazos para su puesta en funcionamiento.

El secretario general de este sindicato en el Campo de Gibraltar, Manuel Triano, ha asegurado están haciendo las gestiones oportunas para establecer "un marco de interlocución técnica" con el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, con el objeto de conocer "la letra pequeña" de la regulación de este derecho de las personas trabajadoras transfronterizas.

Para este sindicato, en materia laboral resulta "igualmente relevante" el contenido del futuro tratado en relación con las garantías de la igualdad de derechos de los transfronterizos con los trabajadores y trabajadoras locales, en todos los aspectos, de las relaciones laborales o el mantenimiento del derecho al cobro de prestaciones de desempleo, entre otras.

"El seminario celebrado ha servido para despejar algunas dudas en materia de pensiones, ahora ha llegado el momento de descender a los detalles y abordar el asunto desde un punto de vista técnico", ha indicado el responsable comarcal de CCOO.