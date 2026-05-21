Una conductora herida tras volcar con su vehículo en la autovía A-382 entre Jerez y Arcos (Cádiz)

Vehículo accidentado en la autovía de Arcos a Jerez - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 May. (EUROPA PRESS) -

La conductora de un vehículo ha tenido que ser trasladada esta pasada madrugada hasta un centro hospitalario después de que resultase herida en un accidente, al volcar su coche cuando circulaba por la autovía A-382 que une los municipios gaditanos de Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera.

En un comunicado, el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) ha detallado que la intervención se ha producido pasadas las tres de la madrugada de este jueves, tras el aviso de una persona atrapada en el interior de su vehículo accidentado.

Efectivos del parque de Arcos se han desplazado hasta el lugar del suceso, en el kilómetro 16 de la citada autovía, donde se encontraba el vehículo volcado lateralmente.

La conductora y única ocupante se encontraba en el interior del mismo con una pierna atrapada y sin poder salir. Ante esto, se procedió a estabilizar el coche y a sacar a la víctima, siendo atendida por los servicios sanitarios movilizados y trasladada en ambulancia a un hospital.

Posteriormente, los bomberos, con la ayuda de un vehículo grúa, desplazaron el coche para despejar la vía y que pudiera ser retirado por la grúa.

En la intervención han actuado cinco efectivos del Consorcio de Bomberos con tres vehículos, una autobomba rural pesada (R-25), un vehículo de rescate ligero (S-24) y un vehículo pesado grúa (G-13). Además, ha estado presente la Guardia Civil para colaborar con el operativo de tráfico.