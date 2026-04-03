Declarado un incendio en Medina Sidonia (Cádiz) que moviliza a tres autobombas y siete grupos de bomberos forestales

Imagen aérea del incendio en Medina-Sidonia, en la mañana del viernes, 3 de abril. - PLAN INFOCA

MEDINA-SIDONIA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado en la mañana de este viernes en el término municipal de Medina-Sidonia (Cádiz), antes Benalup-Casas Viejas, que ha movilizado a tres autobombas y siete grupos de bomberos forestales, entre otras dotaciones.

Según informa el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, el incendio está localizado exactamente en la finca El Cuervo, en dicha localidad gaditana.

En suma, en la zona se encuentran trabajando siete bomberos forestales, un equipo de la Brigada Especializada en Incendios Forestales (Brica), cuatro técnicos de operaciones, un director de extinción, un agente de medio ambiente, tres autobombas y un helicóptero pesado.