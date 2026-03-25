Desarticulado un grupo en Algodonales (Cádiz) dedicado al robo de coches para asaltar áreas de servicio

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALGODONALES (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil de Cádiz han llevado a cabo la operación Olvito, en la que han desarticulado un grupo criminal itinerante en Algodonales dedicado al robo de vehículos de alta gama y gran potencia con los que posteriomente asaltaban mediante alunizajes establecimientos de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, sobre todo áreas de servicio.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, se han detenido a tres personas como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal y atentado contra agentes de la autoridad, en una operación del equipo de Policía Judicial de Arcos, que dirige el Juzgado número dos de Arcos.

En el transcurso de esta investigación, el pasado 15 de marzo, la Guardia Civil estableció un dispositivo operativo en el que se integró una patrulla de la Policía Local de Algodonales, con el objetivo de detener a los miembros de la organización criminal, teniendo información de que se encontrarían en la bolsa de aparcamiento de ese municipio gaditano.

Al detectar la presencia policial, los sospechosos emprendieron una huida "sumamente violenta" en un vehículo sustraído, con el que golpearon a un vehículo oficial y atropellaron a un Policía Local, que sufrió heridas en el codo y el brazo.

De igual modo, se ha indicado que durante el mes de noviembre pasado, en la localidad sevillana de San José de la Rinconada, estas mimas personas hacían caso omiso de las indicaciones para detenerse que les realizaban los guardias civiles de dicha localidad, atropellando a dos de ellos y causándole graves heridas.

Este miércoles 25 de marzo se han llevado a cabo tres entradas y registro en domicilios de Puerto Serrano (Cádiz), deteniendo a los tres presuntos autores de los hechos investigados.

Hasta el momento se han esclarecido un total de 11 robos con fuerza en establecimientos y la sustracción de 17 vehículos empleados en dichos robos, habiendo recuperado 16 de ellos.

El modus operandi utilizado por este grupo era mediante el robo de vehículos de alta gama, para posteriormente utilizarlos para robar en establecimientos de Cádiz, Málaga y Sevilla mediante alunizajes. Una vez cometidos los robos, utilizaban un parking de la localidad gaditana de Algodonales para "dejar enfriar" los vehículos sustraídos, como se conoce en el argot policial.

En los registros también se han incautado multitud de efectos procedentes de los robos cometidos, como máquinas de tabaco, cajas registradoras, balanzas de hostelería, multitud de llaves de vehículos y herramientas especializadas para extraer las cerraduras de los mismos.

Además, se ha hallado una plantación de marihuana con 152 plantas de más de un metro, listas para ser recolectada, dinero en metálico de difícil justificación y distintos escondites donde se ocultaban más de 30 papelinas de cocaína listas para su venta.

Para los registros se ha contado con el apoyo del GRS número dos con base en Montequinto (Sevilla) y el número tres con base en Valencia. La operación continúa abierta y habrá ampliación.