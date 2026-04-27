Detenido en La Línea (Cádiz) un prófugo por homicidio tras desarticular un punto de venta de cocaína

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de La Línea de la Concepción (Cádiz) han detenido a un hombre sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión por un delito de homicidio tras desarticular un punto de venta de cocaína en la localidad.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la intervención desarrollada por el Grupo de Policía Judicial Udyco II se enmarca en una investigación contra el tráfico de drogas, en la que los agentes detectaron un punto de venta de cocaína en una finca de la localidad.

Las vigilancias practicadas permitieron observar una actividad constante de vehículos y personas, compatible con la modalidad de venta de estupefacientes al por menor. A raíz de las gestiones realizadas, se logró identificar al presunto responsable del punto de venta, comprobándose que se trataba de una persona reclamada por la autoridad judicial por un delito de homicidio.

Una vez autorizado el correspondiente mandamiento de entrada y detención, se estableció un dispositivo policial acorde a la peligrosidad del reclamado, que en el momento de la intervención intentó huir a través de tejados y parcelas colindantes, aunque finalmente fue localizado y detenido por los agentes.