Diez detenidos al desmantelar dos puntos de venta de droga junto a varios colegios de la zona sur de Jerez (Cádiz)

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha actuado contra dos puntos de venta de droga ubicado en las inmediaciones de varios centros educativos de primaria y secundaria de la zona sur de Jerez de la Frontera, deteniendo a diez personas, nueve varones y una mujer, como presuntas responsables de esta actividad delictiva.

La llamada operación Puerto ha servido para desarticular dos domicilios desde los que se vendía droga, situado en la Plaza Padre José María Lara, además de otra vivienda en la que se cultivaba marihuana, como ha detallado la Policía en una nota.

La investigación, desarrollada durante varias semanas por agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas de la Comisaría de Jerez, permitió reunir numerosos indicios y pruebas que apuntaban a una "intensa actividad" de venta de sustancias estupefacientes en inmuebles situados en la zona sur de la ciudad.

Según las pesquisas policiales, los consumidores habituales se desplazaban expresamente desde distintos puntos de la ciudad hasta este enclave para adquirir sus dosis de droga, generando con ello un problema de convivencia y seguridad en el entorno vecinal.

El operativo policial se llevó a cabo el pasado jueves 7 de mayo con los registros de tres viviendas ubicadas en la citada plaza, y culminando con la detención de nueve hombres y una mujer como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la venta continuada de droga desde dos de los domicilios investigados.

En la tercera vivienda registrada, los agentes localizaron una plantación indoor de marihuana que estaba instalada en todas las habitaciones del inmueble y que contaba con más de un centenar de plantas.

En este caso, la instalación eléctrica estaba conectada de forma ilegal al cuadro general de contadores del edificio, triplicando el consumo habitual de una vivienda y aumentando considerablemente el riesgo de incendio debido a la elevada demanda energética y a la precariedad de la instalación.

Durante los registros, los agentes intervinieron 165 gramos de cocaína preparados para su venta inmediata, 550 gramos de hachís, 10.000 euros en metálico, balanzas de precisión, armas blancas, dos escopetas de caza y 150 plantas de marihuana.