Diputación de Cádiz espera adjudicar antes de verano la obra de consolidación del Instituto Rosario donde irá Hostelería

Archivo - Fachada de la Diputación de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidente de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, ha señalado que espera que antes de verano se pueda adjudicar la obra de consolidación del antiguo Instituto Rosario, en la capital gaditana, donde irá ubicada la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, perteneciente a la Institución Provincial y actualmente ubicada en la Zona Franca.

En una entrevista a Europa Press, la presidenta ha explicado que tras quedar desierta la licitación de la ejecución de obras, después de que se presentara para ello una empresa aunque sin toda la documentación requerida para ese tipo de contratos en regla, la Institución Provincial acaba de volverla a sacar a licitación pública.

Así, la previsión de Diputación es que pueda estar adjudicada al filo del inicio del verano y ubicar la Escuela de Hostelería en pleno centro de la ciudad para lo cual el presupuesto de la Institución Provincial contempla una partida para este ejercicio de 3,8 millones de euros, a la que hay que sumar la correspondiente a los trabajos de consolidación estructural del inmueble.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz aprobaba la concesión de la licencia de obras para efectuar la intervención en el antiguo Instituto para la consolidación estructural del inmueble.

La recuperación del antiguo Instituto Rosario como Escuela de Hostelería, que es "emblema de la ciudad" de Cádiz y "referencia en el sector hostelero y turístico", hace recuperar un histórico edificio después de "más de 18 años de abandono" y hacerlo dándole un uso que "atiende a las necesidades de la Institución Provincial y a la ciudad de Cádiz".