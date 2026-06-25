Empresas de Cádiz aplauden la moción del Senado para frenar la demolición de edificios afectados por ley de Costas

Archivo - Una playa de Cádiz. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (Aecca), que aglutina a establecimientos como los chiringuitos de las playas del litoral gaditano, han aplaudido el apoyo recibido este miércoles en el Senado con la aprobación de una moción del PP en la que se plantea una moratoria para todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre, suspendiendo "cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición".

El presidente de Aecca, Antonio Guerrero, ha explicado a Europa Press que esta moción les da "un poco más de fuerza y más de tranquilidad" de que "en algún momento" se puede llevar la proposición de ley de modificación de la Ley de Costas al Congreso, apuntando que "desde hace 26 meses" está "bloqueada" en la mesa del Congreso una proposición para modificar la Ley de Costas.

"Es lo que hay que hacer, y no intentar modificarla a través de un reglamento que, si tenemos en cuenta el concepto de jerarquía jurídica, es totalmente inviable y tendríamos que terminar recurriendo en el Supremo", ha advertido.

Antonio Guerrero ha destacado el apoyo que recibió la moción de partidos como PNV o Junts, lamentado también la actitud ayer de los representantes del Gobierno durante el debate de la moción en la Cámara Alta, aventurando que dada esa postura, el Gobierno "la va intentar aprobar por decreto", lo que repercutirá en que los empresarios afectados "sigan peleando".

Este pasado miércoles por la tarde se aprobaba en el Senado una iniciativa del PP que, entre otras cosas, plantea una moratoria para todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre, suspendiendo "cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición".

Se trata de una iniciativa que defendieron las regiones 'populares' en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado y que ahora han sacado adelante con el apoyo del PNV y Junts, y las abstenciones de otros socios del Gobierno como ERC y EH Bildu.

En concreto, la moción de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, por la que se insta al Gobierno a garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y la lealtad institucional en la modificación del Reglamento General de Costas, ha sido aprobada este miércoles en el pleno del Senado por 151 votos a favor, 90 en contra y 16 abstenciones.

En ella, los 'populares' plantean una moratoria para el derrumbe de todas las edificaciones afectadas por la Ley de Costas, "que puedan implicar cualquier tipo de limitación o pérdida de los derechos de propiedad privada o concesionales de los ciudadanos que se encuentren afectados por los procedimientos antes citados".

La iniciativa consta de diez medidas y, entre otras cosas, reclama "una revisión ordenada, seria y consensuada" de la Ley de Costas y de toda la normativa del litoral, así como solicita "la convocatoria de manera urgente" de la Conferencia Sectorial.