El equipo de gobierno en Cádiz pide en el Pleno este jueves la retirada de honores concedidos a Juan Carlos Aragón

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CÁDIZ 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP, que gobierna en el Ayuntamiento de Cádiz, ha presentado una propuesta de urgencia que se debatirá en el Pleno ordinario que se celebra este jueves, en la que pedirá, entre otros asuntos, la retirada de aquellos honores y distinciones que sobre la persona del autor de carnaval Juan Carlos Aragón se hayan aprobado en el Ayuntamiento de Cádiz.

En la moción, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el PP recuerda que la ciudad de Cádiz ha vivido en los últimos días una "profunda conmoción" tras conocerse públicamente la existencia de una sentencia judicial firme que condenaba a Juan Carlos Aragón por delitos de lesiones, amenazas y vejación hacia su entonces pareja.

"Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cádiz actuó, desde la responsabilidad institucional y en observancia del Reglamento Ético y de Buen Gobierno en vigor, parando el homenaje previsto para el pasado domingo, entendiendo que ninguna institución pública puede mirar hacia otro lado ante hechos de violencia machista de esta gravedad", señala el PP en su moción, que ha añadido que "los honores públicos, las distinciones institucionales y los nombres de espacios educativos o públicos deben representar valores ejemplares en materia de Igualdad, ya que es un mensaje de vital importancia para la ciudadanía y especialmente para las generaciones más jóvenes".

En este sentido, ha manifestado que "la violencia machista no puede ser minimizada, justificada ni silenciada y las instituciones tienen la obligación de estar siempre del lado de las víctimas, sin ambigüedades, sin silencios y sin justificaciones".

En la propuesta, que consta de varios puntos, se pedirá el apoyo del resto de los grupos políticos para "reafirmar el compromiso inequívoco del Ayuntamiento de Cádiz en la lucha contra la violencia machista y en la defensa de las víctimas", así como ratificar la suspensión del procedimiento de colocación de la estrella homenaje a Juan Carlos Aragón y de los honores y distinciones concedido.

Además, en tercer lugar, en la propuesta se insta al centro educativo que actualmente lleva el nombre de Profesor Juan Carlos Aragón "a revisar la denominación del mismo, atendiendo a los valores de igualdad, respeto y defensa de las víctimas".

Finalmente, pide a su vez el "rechazo a cualquier conducta de silencio, indiferencia o normalización ante situaciones de violencia machista". En este sentido, solicita también rechazar "ese silencio e indiferencia de los responsables públicos del anterior equipo de gobierno ante la denuncia de maltrato y violencia que les fue documentada", pidiendo por ello la asunción de responsabilidades por dicha conducta.