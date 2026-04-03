Estabilizado el incendio en Medina-Sidonia (Cádiz) que movilizó a siete grupos de bomberos forestales

Imagen aérea del incendio en Medina-Sidonia, en la mañana del viernes, 3 de abril. - PLAN INFOCA

MEDINA-SIDONIA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha estabilizado este viernes, 3 de abril, el incendio forestal declarado en la mañana de la misma jornada en el término municipal de Medina-Sidonia (Cádiz), antes Benalup-Casas Viejas, que llegó a movilizar a tres autobombas y siete grupos de bomberos forestales, entre otras dotaciones.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, el incendio fue localizado exactamente en la finca El Cuervo, en dicha localidad gaditana.

En suma, en la zona se encontraron trabajando siete bomberos forestales, dos equipos de la Brigada Especializada en Incendios Forestales (Brica), cinco técnicos de operaciones, un director de extinción, un agente de medio ambiente, tres autobombas y dos helicópteros pesados.