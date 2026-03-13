La Guardia Civil rescata en helicóptero a un parapentista accidentado en Algodonales (Cádiz)

Rescate en helicópteto de una parapentista accidentado en Algodonales. - GUARDIA CIVIL

ALGODONALES (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Unidad de Montaña de la Guardia Civil han rescatado en helicóptero a un parapentista que resultó herido en la zona del Mirador de Levante, en Algodonales (Cádiz). Además, otros dos parapentista, también accidentados, pudieron salir por sus propios medios acompañados en todo momento de los agentes.

Según ha indicado la Guardia Civil, el accidente se produjo en la tarde de este jueves, cuando desde el Servicio de Emergencias 112 avisaron de un accidente ocurrido con tres parapentistas en la zona del Mirador del Levante, por lo que activaron un dispositivo coordinado con la Unidad de Montaña de Ubrique, helicóptero de la Guardia Civil de Granada y servicio médico del 061 para su rescate debido a la imposibilidad de acceder a pie a la zona.

Durante unas "complicadas maniobras de rescate, donde fue fundamental la experiencia de los agentes junto con la profesionalidad del apoyo médico", culminó con éxito el rescate de uno de ellos en helicóptero y su inmediata atención sanitaria.