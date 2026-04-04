Los hoteles de Cádiz fijaron en 116 euros su índice de precios en febrero, un 3,7% más que en 2025

Archivo - Detalle del cartel de un Hotel de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El índice de precios hoteleros de la provincia de Cádiz se situó en febrero en 116,34 euros, un dato que es un 3,7% más que hace un año, aunque hace caer a este territorio a la sexta posición en la lista andaluza, superando únicamente a Jaén y Córdoba.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, este índice está por debajo de la media andaluza en 20 euros, ya que a nivel regional se marcó en 136,81 euros.

Por contra, la tarifa media diaria en febrero fue de 77,73 euros, el cuarto más alto de Andalucía, mientras que los ingresos por habitación disponible (RevPAR) --principal indicador de la rentabilidad hotelera-- se fijó en 37,81 euros, un 4,59% más que en febrero de 2025.

Por zonas turísticas, la tarifa media diaria en la Costa de la Luz de Cádiz fue de 83,11 euros, un 8,8% más que en 2025, y la segunda de Andalucía, mientras que los ingresos por habitación disponible estuvieron en 41,36 euros, una subida del 15,27% respecto a febrero del año pasado.

Cádiz capital, con 130,19 euros en su tarifa media diaria, experimentó un aumento del 42,3% en la tasa interanual, y poniendo a la ciudad como la tercera en el ranking andaluz de puntos turísticos. Cuatro posiciones por debajo se situó Tarifa, con 102,86 euros y un crecimiento del 22,94%, y Arcos de la Frontera, más abajo en esta lista, con 73,90 euros y un aumento del 23,95%.

En cuanto a los ingresos por habitación disponible, la ciudad de Cádiz fue la primera de la provincia en el ranking andaluz, donde se ubica en la cuarta posición con un coste de 74,60 euros, un 30,21% más que en febrero de 2025.

La lista andaluza de puntos turísticos incluye en esta categoría a Algeciras, con 42,60 euros en ingresos por habitación disponible, un 25,92% más que el año anterior; y a El Puerto de Santa María, con 36,56 euros, un 23% más. Por contra, Jerez, con 31,70 euros, experimenta un descenso del 31,46%, y Tarifa, con 19,39 euros, de un 27,43%.