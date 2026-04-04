El Infoca moviliza una docena de efectivos para controlar el incendio forestal de Medina-Sidonia (Cádiz)

El Perímetro Está Apagado, Pero El Infoca Prosigue Con Labores De Vigilancia Y Remate Dificultadas Por El Fuerte Viento. - INFOCA

MEDINA-SIDONIA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), prosigue durante este sábado, 4 de abril, con los trabajos pertinentes para controlar el incendio forestal declarado el pasado jueves en la finca El Cuervo, situada en el término municipal de Medina-Sidonia (Cádiz), antes Benalup-Casas Viejas, que ha movilizado a un total de doce efectivos.

Según han advertido fuentes del Plan Infoca a Europa Press, las fuertes rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en la citada zona gaditana está dificultando el control y la extinción de este incendio forestal. En esta línea, han pronosticado que no se decretará su control durante este sábado, pese a que la zona afectada por el incendio "es pedregosa y apenas tiene vegetación".

Además, tal y como han informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando tres helicópteros súper puma, una autobomba, dos equipos de la Brigada Especializada en Incendios Forestales (Brica), dos grupos de bomberos forestales y dos agentes de medioambiente.

En contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado aviso amarillo en la zona gaditana de El Estrecho, con rachas fuertes de viento de levante de hasta 60 kilómetros por hora (fuerza 7), al oeste de Tarifa.

Asimismo, el Infoca ha anunciado a través de sus canales oficiales que también se encuentra activo en el paraje Arroyo Hondo de Bonares (Huelva) otro incendio forestal, aunque fuentes del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía han precisado que se trata de un fuego que no reviste de gravedad, motivo por el que han desplazado únicamente dos autobombas y tres grupos de bomberos forestales.