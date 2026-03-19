Interceptan una furgoneta con 149 garrafas de gasolina tras provocar un accidente en San Fernando (Cádiz)

Petacas de gasolina halladas en una furgoneta de alquiler en San Fernando (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz, en colaboración con la Policía Local de San Fernando, ha detenido a dos personas como presuntas autoras de los delitos de tráfico de sustancias inflamables, resistencia, daños y contra la seguridad vial, después de que se interceptara el vehículo en el que viajaban con un total de 3.725 litros de gasolina después de provocar un accidente en la localidad isleña.

Los detenidos, de 28 y 41 años de edad, nacionalidad marroquí y residentes en Algeciras, fueron puestos a disposición judicial decretándose el ingreso en prisión para ambos, como ha indicado la Policía en una nota.

Los hechos tuvieron lugar a las 16,20 horas del pasado 15 de marzo, cuando la Sala del 091 recibió un aviso alertando de que una furgoneta circulaba por la avenida Ronda del Estero, en las inmediaciones del puerto de Gallineras en San Fernando, pudiendo estar relacionada con actividades de "petaqueo".

Ante esta información, se activaron de inmediato las dotaciones de seguridad ciudadana de la Policía Nacional y de la Policía Local de San Fernando. De hecho, fueron agentes de este último cuerpo quienes localizaron el vehículo circulando a gran velocidad, iniciándose una persecución con señales acústicas y luminosas a la que se sumaron las radiopatrullas disponibles de ambos cuerpos policiales.

Durante la intervención, se intentó bloquear la furgoneta, pero su conductor optó por circular en sentido contrario para eludir la acción policial, poniendo en grave riesgo la seguridad vial. Varios conductores se vieron obligados a realizar maniobras evasivas para evitar la colisión.

A la altura de la calle Viento de Levante, la furgoneta colisionó con un turismo, tras lo cual sus ocupantes abandonaron el vehículo y emprendieron la huida a pie, dejando en el lugar el cargamento.

En el transcurso de la huida, uno de los implicados fue atropellado por un turismo que circulaba correctamente, siendo detenido en el lugar por agentes de la Policía Nacional. De forma paralela, una dotación de la Policía Local interceptó al segundo individuo en las inmediaciones de la calle San Marcos, procediendo igualmente a su detención.

Tras la inspección del vehículo, se comprobó que transportaba un total de 149 garrafas de combustible, con una capacidad conjunta de 3.725 litros, tratándose además de una furgoneta de alquiler.

Como consecuencia de los hechos, uno de los detenidos --el que resultó atropellado-- y dos ciudadanos que viajaban en el turismo implicado precisaron asistencia sanitaria, presentando lesiones de carácter leve.